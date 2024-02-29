​«JOBY – дарим бонусы весной»!



Акция действует с 4 марта 2024 года до 10 марта 2024 года.

При покупке любого продукта JOBY из нижеприведенного списка покупателю предоставляется подарочный бонус 500 или 1000 рублей на покупку любого дополнительного товара из ассортимента магазина. Бонус может быть использован в счет полной или частичной оплаты покупки любого дополнительного товара (одного или нескольких) из ассортимента магазина при покупке продукции JOBY. Неиспользованная сумма бонуса сгорает. Если в качестве доп.товара выбрана продукция Joby, то бонус за него не начисляется.

Если бонус не был использован при покупке, он теряет свою силу и не может быть использован позже. Размер бонуса не подлежит выплате покупателю в денежном эквиваленте.