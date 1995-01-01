Наряду с классической функцией фото-монопода со съемной резиновой ножкой, вы можете использовать прилагаемую головку, чтобы сделать селфи-палку мечты или сверхустойчивую ручку

Также в комплекте одно из наших потрясающих шарнирных креплений, чтобы вы могли установить свою экшн-камеру в любой из конфигураций.

Изготовленный из алюминия и технополимера и имеющий 4-секционную конструкцию, идеальное сочетание прочности и размера.

Этот монопод JOBY с грузоподъемностью 1 кг готов к вашим приключениям.