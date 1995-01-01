Монопод JOBY Compact 2in1, с головкой
Код товара:УТ-00055289
Артикул:JB01765-BWW
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг1
Вес, г340
Головка1/4, крпление для экшн-камеры
Количество секций4
Углы наклона ног+90° / -20°
Максимальная нагрузка1000 гр
Материалалюминий, резина, пластик, сталь
Вес340 гр.
Описание
Наряду с классической функцией фото-монопода со съемной резиновой ножкой, вы можете использовать прилагаемую головку, чтобы сделать селфи-палку мечты или сверхустойчивую ручку
Также в комплекте одно из наших потрясающих шарнирных креплений, чтобы вы могли установить свою экшн-камеру в любой из конфигураций.
Изготовленный из алюминия и технополимера и имеющий 4-секционную конструкцию, идеальное сочетание прочности и размера.
Этот монопод JOBY с грузоподъемностью 1 кг готов к вашим приключениям.