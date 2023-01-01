Монопод JOBY Compact 2in1, с головкой
Код товара : УТ-00055289
Артикул : JB01765-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
1/4, крпление для экшн-камеры
Материал
алюминий, резина, пластик, сталь
Максимальная нагрузка
1000 гр
Физические характеристики
Вес
340 гр.
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Наряду с классической функцией фото-монопода со съемной резиновой ножкой, вы можете использовать прилагаемую головку, чтобы сделать селфи-палку мечты или сверхустойчивую ручку
Также в комплекте одно из наших потрясающих шарнирных креплений, чтобы вы могли установить свою экшн-камеру в любой из конфигураций.
Изготовленный из алюминия и технополимера и имеющий 4-секционную конструкцию, идеальное сочетание прочности и размера.
Этот монопод JOBY с грузоподъемностью 1 кг готов к вашим приключениям.