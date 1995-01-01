Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Монопод JOBY Compact 2in1, с головкой

  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
  • Compact 2in1, с головкой
Код товара:УТ-00055289
Артикул:JB01765-BWW

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Наряду с классической функцией фото-монопода со съемной резиновой ножкой, вы можете использовать прилагаемую головку, чтобы сделать селфи-палку мечты или сверхустойчивую ручку
Также в комплекте одно из наших потрясающих шарнирных креплений, чтобы вы могли установить свою экшн-камеру в любой из конфигураций.
Изготовленный из алюминия и технополимера и имеющий 4-секционную конструкцию, идеальное сочетание прочности и размера.
Этот монопод JOBY с грузоподъемностью 1 кг готов к вашим приключениям.