Наряду с классической функцией фото-монопода со съемной резиновой ножкой, вы можете использовать прилагаемую головку, чтобы сделать селфи-палку мечты или сверхустойчивую ручку Также в комплекте одно из наших потрясающих шарнирных креплений, чтобы вы могли установить свою экшн-камеру в любой из конфигураций. Изготовленный из алюминия и технополимера и имеющий 4-секционную конструкцию, идеальное сочетание прочности и размера. Этот монопод JOBY с грузоподъемностью 1 кг готов к вашим приключениям.