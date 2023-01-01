Штатив JOBY HandyPod, до 1 кг, черный
Код товара : УТ-00047919
Артикул : JB01555-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, встроенная
Материал
алюминий, резина, технополимеры
Углы наклона ног
45°
Физические характеристики
Вес
185 г
Вес (брутто), г
0.010
Описание
Настольный мини-штатив и рукоятка для съемки видео. Встроенная шаровая головка освобождается при нажатии на центральную кнопку и автоматически фиксируется, когда вы убираете палец. Поддерживается наклон на 90°, в вертикальное положение. Штатив выдерживает камеры общим весом до 1 кг, что позволяет безопасно использовать его даже с некоторыми полнокадровыми моделями. Резиновые наконечники алюминиевых ножек предотвращают скольжение штатива по столу.