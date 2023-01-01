Настольный мини-штатив и рукоятка для съемки видео. Встроенная шаровая головка освобождается при нажатии на центральную кнопку и автоматически фиксируется, когда вы убираете палец. Поддерживается наклон на 90°, в вертикальное положение. Штатив выдерживает камеры общим весом до 1 кг, что позволяет безопасно использовать его даже с некоторыми полнокадровыми моделями. Резиновые наконечники алюминиевых ножек предотвращают скольжение штатива по столу.