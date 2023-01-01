Яркий фотомаркет: для бизнеса, оптовые продажи, тендеры, социальные контракты

Преимущества работы с нашей компанией

Уже более 28 лет компания «Яркий фотомаркет» занимает достойное место на рынке продаж фототехники и оказания фотоуслуг.

На сегодняшний момент «Яркий фотомаркет» поставляет такие бренды как: Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, Instax, LOMOgrafia, Polaroid , Olympus, Sigma, GoPro и многие другие. На товары действует гарантия авторизованного сервис-центра сроком 1 год. Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE – гордость нашей компании. Сервис сохраняет авторизацию таких брендов как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus (OM Systems), Sony, Tamron. Кроме того, компания «Яркий фотомаркет» - официальный дистрибьютор на территории России продукции компаний FOTOgrafia, Vanguard, PgyTech, Brinno, Feiyu Tech, Viltrox, 7Artisans, Laowa, Metabones, Ulanzi, 7Ryms, KingMa, JJC, Freewell, Silberra и ряда других известных брендов.

Среди наших партнеров: маркетплейсы, федеральные сети, FMCG сети, электронные гипермаркеты, профессиональные фотомагазины и профессиональные фотографы из любых сфер бизнеса.

Наша компания предлагает полиграфические услуги, фотопечать и изготовление сувенирной продукции; гарантируем высокое качество нашей продукции и европейские стандарты обслуживания.

Оптовые продажи

Компания «Яркий фотомаркет» приглашает к сотрудничеству юридические лица. Основными товарными направлениями являются: фототехника и видеотехника, объективы и вспышки, студийное оборудование, бинокли, аксессуары, фотоальбомы и фоторамы. Оформить заказ можно через менеджеров оптового отдела по электронной почте: info@yarkiy.ru. Если вы знаете, какой товар вам необходим, укажите: артикул, необходимое количество товара и город получения. Это значительно ускорит процесс обработки запроса.

Тендеры и гос.закупки

Все товары и услуги доступны для государственных заказчиков. Компания «Яркий фотомаркет» зарегистрирована на всех торговых площадках и имеет многолетний опыт поставки товаров и оказания услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Наша компания принимает активное участие во всех видах конкурентных закупок: аукционах, конкурсах, запросах предложений и запросах ценовых котировок на территории Российской Федерации. Среди наших клиентов сотни государственных структур и юридических лиц РФ, администрации городов, различные учебные заведения, музеи и экспозиционно-выставочные комплексы, крупные и мелкие предприятия РФ.

Для запроса коммерческих предложений, прямого сотрудничества и участия в торгах вы можете связаться с нами, написав на почту info@yarkiy.ru.

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