Яркий фотомаркет: для бизнеса, оптовые продажи, тендеры, социальные контракты
Преимущества работы с нашей компанией
Уже более 31 года компания «Яркий фотомаркет» занимает достойное место на рынке продаж фототехники и оказания фотоуслуг.
На сегодняшний момент «Яркий фотомаркет» поставляет такие бренды как: Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, Instax, LOMOgrafia, Polaroid , Olympus, Sigma, GoPro и многие другие. На товары действует гарантия авторизованного сервис-центра сроком 2 года. Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE – гордость нашей компании. Сервис сохраняет авторизацию таких брендов как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus (OM Systems), Sony, Tamron. Кроме того, компания «Яркий фотомаркет» - официальный дистрибьютор на территории России продукции компаний FOTOgrafia, Vanguard, PgyTech, Brinno, Feiyu Tech, Viltrox, 7Artisans, Laowa, Metabones, Ulanzi, 7Ryms, KingMa, JJC, Freewell, Silberra и ряда других известных брендов.
Среди наших партнеров: маркетплейсы, федеральные сети, FMCG сети, электронные гипермаркеты, профессиональные фотомагазины и профессиональные фотографы из любых сфер бизнеса.
Наша компания предлагает полиграфические услуги, фотопечать и изготовление сувенирной продукции; гарантируем высокое качество нашей продукции и европейские стандарты обслуживания.
Оптовые продажи
Компания «Яркий фотомаркет» приглашает к сотрудничеству юридические лица. Основными товарными направлениями являются: фототехника и видеотехника, объективы и вспышки, студийное оборудование, бинокли, аксессуары, фотоальбомы и фоторамы. Оформить заказ можно через менеджеров оптового отдела по электронной почте: info@yarkiy.ru. Если вы знаете, какой товар вам необходим, укажите: артикул, необходимое количество товара и город получения. Это значительно ускорит процесс обработки запроса.
Тендеры и государственные закупки
Все товары и услуги доступны для государственных заказчиков. Компания «Яркий фотомаркет» зарегистрирована на всех торговых площадках и имеет многолетний опыт поставки товаров и оказания услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Наша компания принимает активное участие во всех видах конкурентных закупок: аукционах, конкурсах, запросах предложений и запросах ценовых котировок на территории Российской Федерации. Среди наших клиентов сотни государственных структур и юридических лиц РФ, администрации городов, различные учебные заведения, музеи и экспозиционно-выставочные комплексы, крупные и мелкие предприятия РФ.
Для запроса коммерческих предложений, прямого сотрудничества и участия в торгах вы можете связаться с нами, написав на почту info@yarkiy.ru
Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Компания «Яркий фотомаркет» обеспечивает полный спектр потребностей юридических лиц в фототехнике, аксессуарах и сопутствующих товарах.
Что мы предлагаем:
Фототехнику премиального класса
Аксессуары и комплектующие
Фотоальбомы и рамки
Преимущества работы с нами:
Гибкая система ценообразования
Выгодные условия: возможность получения вычета НДС до 22%
Удобная логистика: доставка по всей территории России
Персональный подход
Для корпоративных клиентов мы предлагаем:
Электронную документацию: работаем через систему ЭДО
Профессиональную поддержку
Оперативную обработку заказов
Свяжитесь с нами для обсуждения деталей сотрудничества:
Email: market@yarkiy.ru
Связаться через MAX
Телефон: +79215845171
Социальный контракт для фотографов
Что такое соцконтракт для самозанятых
Социальный контракт – это договор, который заключается между органом социальной защиты и человеком с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Соцконтракт, в отличие от ежемесячных пособий, позволяет приобрести стабильный регулярный доход и повысить уровень жизни: трудоустроиться, обучиться новой профессии, открыть свое дело, наладить хозяйство. Программа действует во всех регионах Российской Федерации.
Где можно потратить деньги по соцконтракту
Субсидию лучше расходовать в проверенных магазинах, так как для отчета перед государством понадобятся чеки. В регионах России по-разному ведется отчетность. Органы соцзащиты могут просить приносить чеки лично, присылать фотографии чеков на почту или загружать их в специальную форму. Если сумма была потрачена не полностью, остаток средств нужно будет вернуть. Для этого в соцзащите пишут заявление на возврат излишне выплаченных средств. В интернет-магазине https://www.yarkiy.ru можно потратить деньги на Фото- Видео- оборудование, Студийное оборудование и аксессуары. У нас регулярно бывают акции и скидки на тысячи товаров. Это позволит рационально потратить выделенный бюджет.
Наши преимущества при работе с соц.контрактом для фотографов
Каждый день мы помогаем фотографам со всех уголков России с покупкой оборудования, в том числе и по соцконтракту. Мы предоставляем гарантию авторизованного сервис-центра сроком на 2 год!
1. Если вы только готовитесь оформлять соц.контракт - сделаем для вас информационный счет и поможем выбрать технику.
2. Если вы уже получили соц.контракт и выбрали технику - просто скажите нам об этом, мы сразу подготовим весь пакет документов для отчетности перед соц. защитой.
Напишите нам на почту info@yarkiy.ru, в Telegram или оформите заказ на нашем сайте https://www.yarkiy.ru с комментарием «Соц.контракт».
Мы постоянно совершенствуемся для вас, стараясь предложить лучший товар и самый современный сервис!
Для запроса коммерческих предложений, прямого сотрудничества и участия в торгах вы можете связаться с нами, написав на почту info@yarkiy.ru или позвонив по телефону 8 800 555-01-02