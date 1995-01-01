Яркий фотомаркет: для бизнеса, оптовые продажи, тендеры, социальные контракты

Преимущества работы с нашей компанией

Уже более 31 года компания «Яркий фотомаркет» занимает достойное место на рынке продаж фототехники и оказания фотоуслуг.

На сегодняшний момент «Яркий фотомаркет» поставляет такие бренды как: Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, Instax, LOMOgrafia, Polaroid , Olympus, Sigma, GoPro и многие другие. На товары действует гарантия авторизованного сервис-центра сроком 2 года. Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE – гордость нашей компании. Сервис сохраняет авторизацию таких брендов как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus (OM Systems), Sony, Tamron. Кроме того, компания «Яркий фотомаркет» - официальный дистрибьютор на территории России продукции компаний FOTOgrafia, Vanguard, PgyTech, Brinno, Feiyu Tech, Viltrox, 7Artisans, Laowa, Metabones, Ulanzi, 7Ryms, KingMa, JJC, Freewell, Silberra и ряда других известных брендов.

Среди наших партнеров: маркетплейсы, федеральные сети, FMCG сети, электронные гипермаркеты, профессиональные фотомагазины и профессиональные фотографы из любых сфер бизнеса.

Наша компания предлагает полиграфические услуги, фотопечать и изготовление сувенирной продукции; гарантируем высокое качество нашей продукции и европейские стандарты обслуживания.

Оптовые продажи

Компания «Яркий фотомаркет» приглашает к сотрудничеству юридические лица. Основными товарными направлениями являются: фототехника и видеотехника, объективы и вспышки, студийное оборудование, бинокли, аксессуары, фотоальбомы и фоторамы. Оформить заказ можно через менеджеров оптового отдела по электронной почте: info@yarkiy.ru. Если вы знаете, какой товар вам необходим, укажите: артикул, необходимое количество товара и город получения. Это значительно ускорит процесс обработки запроса.

Тендеры и государственные закупки

Все товары и услуги доступны для государственных заказчиков. Компания «Яркий фотомаркет» зарегистрирована на всех торговых площадках и имеет многолетний опыт поставки товаров и оказания услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Наша компания принимает активное участие во всех видах конкурентных закупок: аукционах, конкурсах, запросах предложений и запросах ценовых котировок на территории Российской Федерации. Среди наших клиентов сотни государственных структур и юридических лиц РФ, администрации городов, различные учебные заведения, музеи и экспозиционно-выставочные комплексы, крупные и мелкие предприятия РФ.

Для запроса коммерческих предложений, прямого сотрудничества и участия в торгах вы можете связаться с нами, написав на почту ​info@yarkiy.ru​

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Работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Компания «Яркий фотомаркет» обеспечивает полный спектр потребностей юридических лиц в фототехнике, аксессуарах и сопутствующих товарах.



​Что мы предлагаем:

Фототехнику премиального класса

Аксессуары и комплектующие

Фотоальбомы и рамки





Преимущества работы с нами:

Гибкая система ценообразования

Выгодные условия: возможность получения вычета НДС до 22%

Удобная логистика: доставка по всей территории России

Персональный подход



Для корпоративных клиентов мы предлагаем:

Электронную документацию: работаем через систему ЭДО

Профессиональную поддержку

Оперативную обработку заказов



Свяжитесь с нами для обсуждения деталей сотрудничества:

Email: market@yarkiy.ru

Связаться через MAX ​

Телефон: +79215845171





Социальный контракт для фотографов



Что такое соцконтракт для самозанятых



Социальный контракт – это договор, который заключается между органом социальной защиты и человеком с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Соцконтракт, в отличие от ежемесячных пособий, позволяет приобрести стабильный регулярный доход и повысить уровень жизни: трудоустроиться, обучиться новой профессии, открыть свое дело, наладить хозяйство. Программа действует во всех регионах Российской Федерации.

Где можно потратить деньги по соцконтракту



Субсидию лучше расходовать в проверенных магазинах, так как для отчета перед государством понадобятся чеки. В регионах России по-разному ведется отчетность. Органы соцзащиты могут просить приносить чеки лично, присылать фотографии чеков на почту или загружать их в специальную форму. Если сумма была потрачена не полностью, остаток средств нужно будет вернуть. Для этого в соцзащите пишут заявление на возврат излишне выплаченных средств. В интернет-магазине https://www.yarkiy.ru можно потратить деньги на Фото- Видео- оборудование, Студийное оборудование и аксессуары. У нас регулярно бывают акции и скидки на тысячи товаров. Это позволит рационально потратить выделенный бюджет.



Наши преимущества при работе с соц.контрактом для фотографов



Каждый день мы помогаем фотографам со всех уголков России с покупкой оборудования, в том числе и по соцконтракту. Мы предоставляем гарантию авторизованного сервис-центра сроком на 2 год!

1. Если вы только готовитесь оформлять соц.контракт - сделаем для вас информационный счет и поможем выбрать технику.

2. Если вы уже получили соц.контракт и выбрали технику - просто скажите нам об этом, мы сразу подготовим весь пакет документов для отчетности перед соц. защитой.



Напишите нам на почту info@yarkiy.ru, в Telegram или оформите заказ на нашем сайте https://www.yarkiy.ru с комментарием «Соц.контракт».





Мы постоянно совершенствуемся для вас, стараясь предложить лучший товар и самый современный сервис!



Для запроса коммерческих предложений, прямого сотрудничества и участия в торгах вы можете связаться с нами, написав на почту info@yarkiy.ru или позвонив по телефону 8 800 555-01-02​