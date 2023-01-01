Описание

Держатель смартфона GripTight Tablet PRO 2 Mount - инновационное решения для надежной фиксации последних моделей планшетов, позволяет создавать и смотреть контент, подключать и работать на ходу. Позволит установить планшет в портретной и пейзажной ориентации, найти идеальный ракурс с помощью легко и удобно регулируемого дизайна. Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5 см и глубиной до 17мм, которые можно использовать в тонком чехле. На держатель можно крепить дополнительные источники света Beamo или микрофон Wavo при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Используя стандартное крепление ¼-20” держатель GripTight Tablet PRO 2 Mount можно установить как на штатив GorillaPod, так и на любой другой.