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Держатель для планшета JOBY GripTight PRO 2 Mount, черный/серый

  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
  • GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
Код товара:УТ-00057885
Артикул:JB01741-BWW*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Держатель смартфона GripTight Tablet PRO 2 Mount - инновационное решения для надежной фиксации последних моделей планшетов, позволяет создавать и смотреть контент, подключать и работать на ходу. Позволит установить планшет в портретной и пейзажной ориентации, найти идеальный ракурс с помощью легко и удобно регулируемого дизайна. Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5 см и глубиной до 17мм, которые можно использовать в тонком чехле. На держатель можно крепить дополнительные источники света Beamo или микрофон Wavo при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Используя стандартное крепление ¼-20” держатель GripTight Tablet PRO 2 Mount можно установить как на штатив GorillaPod, так и на любой другой.

  • Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5см
  • Можно использовать планшеты, не снимая тонкий чехол
  • Поворот на 180° и переход с горизонтального в портретный режим
  • Закрепите микрофон или источник света, улучшите ваш контент
  • Два крепления 1/4 для аксессуаров.