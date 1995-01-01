Держатель смартфона GripTight Tablet PRO 2 Mount - инновационное решения для надежной фиксации последних моделей планшетов, позволяет создавать и смотреть контент, подключать и работать на ходу. Позволит установить планшет в портретной и пейзажной ориентации, найти идеальный ракурс с помощью легко и удобно регулируемого дизайна. Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5 см и глубиной до 17мм, которые можно использовать в тонком чехле. На держатель можно крепить дополнительные источники света Beamo или микрофон Wavo при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Используя стандартное крепление ¼-20” держатель GripTight Tablet PRO 2 Mount можно установить как на штатив GorillaPod, так и на любой другой.

Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5см

Можно использовать планшеты, не снимая тонкий чехол

Поворот на 180° и переход с горизонтального в портретный режим

Закрепите микрофон или источник света, улучшите ваш контент

Два крепления 1/4 для аксессуаров.