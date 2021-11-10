Прошивки
10 Ноября 2021Прошивки
Обновления прошивок для Nikon Z5, Z6, Z7 и Z50
Компания Nikon рада объявить о выпуске обновления прошивок: Ver. 3.40 для Z 7 и Z 6, Ver. 1.20 для Z 5 и Ver. 2.20 для Z 50.
17 Декабря 2020Прошивки
Новые прошивки для фотокамер Nikon Z-серии
NIKON ВЫПУСКАЕТ ДВА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА ФОТОКАМЕР СЕРИИ Z
30 Июня 2020Прошивки
Новые прошивки Fujifilm
Новые прошивки Fujifilm
18 Февраля 2020Прошивки
Прошивки 3.00 для Nikon Z7 и Z6, 1.10 для Nikon Z50
Выпуск двух обновлений прошивки для расширения функционала фотокамер Nikon серии Z
16 Мая 2019Прошивки
Компания Nikon выпустила прошивку 2.0 для Nikon Z6 и Z7
Компания Nikon анонсировала выпуск прошивки версии 2.0 для Nikon Z 6 и Z 7.
14 Мая 2019Прошивки
Масштабное обновление для Sony a9
Масштабное обновление улучшает профессиональные возможности a9
23 Апреля 2019Прошивки
Программное обновление для цифровой камеры RICOH GR III
RICOH IMAGING COMPANY, LTD. рада сообщить о выходе нового программного обновления версии 1.10 для внутреннего ПО камеры RICOH GR III.
22 Февраля 2019Прошивки
Nikon разрабатывает прошивку для Nikon Z 7 и Z 6
Nikon разрабатывает новую прошивку для полнокадровых беззеркальных фотокамер Nikon Z 7 и Nikon Z 6
15 Февраля 2019Прошивки
Обновление прошивки для Fujifilm X-T3
Fujifilm представляет обновление прошивки для FUJIFILM X-T3. Эволюция системы 4-го поколения, оснащенной «X-Trans CMOS 4» и «X-Processor 4»
4 Февраля 2019Прошивки
Обновление ПО объективов Tamron для Nikon Z
Объявление о выходе обновления встроенного программного обеспечения для совместимости объективов Tamron с камерой Nikon Z7 и адаптером FTZ