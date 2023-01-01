Описание

Присоединяйтесь к созданию контента с помощью PodZilla этого удивительного гибкого штатива от создателей GorillaPod: выберите тот, который лучше всего подходит для вас!

Каждая ножка крепится на шарнирах и имеет прочный алюминиевый сердечник, покрытый резиной для удобного использования. Серия PodZilla предназначена для всех новых и развивающихся создателей контента, которые могут создать стабильную, ровную платформу для записи даже на неровной местности. Это надежный гибкий штатив для начинающих создателей контента, независимо от их предпочтений в социальных сетях.

Большой комплект специально разработан для фотоаппаратов и других аксессуаров с креплением 1/4 дюйма и весом до 2,5 кг. Встроенный пузырьковый уровень позволяет пользователям точно настраивать положение, чтобы получить. Этот комплект также поставляется с креплением для телефона GripTight 360 °