Легкий и компактный петличный микрофон с зажимом и проводом 1,8 м

Подключение Plug & Play к устройству с помощью кабеля TRRS

Три цветных меховых ветрозащитных экрана - стильные аксессуары

Можно использовать как основной микрофон в шумных местах

Возможность использования со смартфоном или камерой «из коробки»

Микрофон Wavo Lav Mobile совместим со смартфонами и камерами, а в комплект поставки входят три разноцветных миниатюрных ветрозащитных экрана — черный, красный и окрашенный в цвета радуги, которые помогут вам выделиться на улице и создавать контент в полной гармонии с вашим чувством стиля и юмора.

Wavo Lav Mobile — обязательный аксессуар для создателей мобильного контента, который можно использовать как универсальный основной микрофон для любых условий работы или запасной вариант вместо встроенного или направленного микрофона.

Обеспечена простота эксплуатации благодаря подключению к смартфону по принципу Plug & Play с помощью кабеля TRRS (в зависимости от модели смартфона может понадобиться адаптер USB-C или Lightning, который нужно приобрести отдельно). Такое же простое подключение по принципу Plug & Play к вашей камере обеспечено с помощью адаптера TRRS–TRS из комплекта поставки.

Удобный зажим для крепления к одежде, великолепный инструмент для записи интервью, сторис и производства топового контента для влогов без отвлекающего фонового шума!​