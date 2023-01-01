Микрофон JOBY Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057591
Артикул : JB01716-BWW
3 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
22 г
Питание
от подключенного устройства
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
поляризованный конденсатор
Питание
от подключенного устройства
Тип микрофона
Петличный
Вес
22 г
Комплектация
микрофон, 2 запасных поролоновых ветрозащиты, 3 меховых ветрозащиты, адаптер TRS / TRRS, мягкий чехол
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
25
Приемник
Вес
22 г
Питание
от подключенного устройства
Описание
- Легкий и компактный петличный микрофон с зажимом и проводом 1,8 м
- Подключение Plug & Play к устройству с помощью кабеля TRRS
- Три цветных меховых ветрозащитных экрана - стильные аксессуары
- Можно использовать как основной микрофон в шумных местах
- Возможность использования со смартфоном или камерой «из коробки»
Микрофон Wavo Lav Mobile совместим со смартфонами и камерами, а в комплект поставки входят три разноцветных миниатюрных ветрозащитных экрана — черный, красный и окрашенный в цвета радуги, которые помогут вам выделиться на улице и создавать контент в полной гармонии с вашим чувством стиля и юмора.
Wavo Lav Mobile — обязательный аксессуар для создателей мобильного контента, который можно использовать как универсальный основной микрофон для любых условий работы или запасной вариант вместо встроенного или направленного микрофона.
Обеспечена простота эксплуатации благодаря подключению к смартфону по принципу Plug & Play с помощью кабеля TRRS (в зависимости от модели смартфона может понадобиться адаптер USB-C или Lightning, который нужно приобрести отдельно). Такое же простое подключение по принципу Plug & Play к вашей камере обеспечено с помощью адаптера TRRS–TRS из комплекта поставки.
Удобный зажим для крепления к одежде, великолепный инструмент для записи интервью, съемок для TikTok, сторис для Instagram и производства топового контента для влогов без отвлекающего фонового шума!