Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Микрофон JOBY Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS

  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Wavo Lav Mobile петличный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00057591
Артикул:JB01716-BWW*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Легкий и компактный петличный микрофон с зажимом и проводом 1,8 м
  • Подключение Plug & Play к устройству с помощью кабеля TRRS
  • Три цветных меховых ветрозащитных экрана - стильные аксессуары
  • Можно использовать как основной микрофон в шумных местах
  • Возможность использования со смартфоном или камерой «из коробки»

Микрофон Wavo Lav Mobile совместим со смартфонами и камерами, а в комплект поставки входят три разноцветных миниатюрных ветрозащитных экрана — черный, красный и окрашенный в цвета радуги, которые помогут вам выделиться на улице и создавать контент в полной гармонии с вашим чувством стиля и юмора.

Wavo Lav Mobile — обязательный аксессуар для создателей мобильного контента, который можно использовать как универсальный основной микрофон для любых условий работы или запасной вариант вместо встроенного или направленного микрофона.

Обеспечена простота эксплуатации благодаря подключению к смартфону по принципу Plug & Play с помощью кабеля TRRS (в зависимости от модели смартфона может понадобиться адаптер USB-C или Lightning, который нужно приобрести отдельно). Такое же простое подключение по принципу Plug & Play к вашей камере обеспечено с помощью адаптера TRRS–TRS из комплекта поставки.

Удобный зажим для крепления к одежде, великолепный инструмент для записи интервью, сторис и производства топового контента для влогов без отвлекающего фонового шума!​