Анонсы
20 Октября 2026Анонсы
Анонсирован Sigma 50-120mm f/2.8 DG OS Contemporary
Светосильный телеобъектив для APS-C камер скоро поступит в продажу.
29 Сентября 2026Анонсы
Анонсирован Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G
Это первый «родной» фишай-объектив от Sony за все годы существования байонета E.
29 Сентября 2026Анонсы
Анонсирована Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2)
Основная вспышка от Canon получила небольшое обновление.
28 Сентября 2026Анонсы
Анонс Canon EOS R8 Mark II
Компания Canon представила новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат – EOS R8 Mark II.
28 Августа 2026Анонсы
Обновления Panasonic, тизер от OM System
Обновления оптики Panasonic, интересный тизер от OM System
4 Августа 2026Анонсы
Анонс стабилизатора Zhiyun WEEBILL 5
Компания Zhiyun представляет стабилизатор нового поколения WEEBILL 5 для фото- и видеокамер.
23 Июня 2026Анонсы
Sony FE 100-400mm f/4.5 GM OSS – скоро в продаже
Новый сверхдлиннофокусный объектив Sony FE 100-400mm f/4.5 GM OSS – скоро в продаже.
22 Июня 2026Анонсы
Insta360 Luna Ultra – уже продаже!
Insta360 Luna Ultra – камера с 3-осевым стабилизирующим подвесом и 2 объективами.
28 Мая 2026Анонсы
Анонсирована Sony A7R VI
Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру Sony a7R VI
28 Мая 2026Анонсы
Canon представила полнокадровую камеру EOS R6 V
Компания Canon анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 V, ориентированную на видеографов.