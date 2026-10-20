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Анонсы

20 Октября 2026Анонсы

Анонсирован Sigma 50-120mm f/2.8 DG OS Contemporary

Светосильный телеобъектив для APS-C камер скоро поступит в продажу.
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29 Сентября 2026Анонсы

Анонсирован Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G

Это первый «родной» фишай-объектив от Sony за все годы существования байонета E.
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29 Сентября 2026Анонсы

Анонсирована Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2)

Основная вспышка от Canon получила небольшое обновление.
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28 Сентября 2026Анонсы

Анонс Canon EOS R8 Mark II

Компания Canon представила новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат – EOS R8 Mark II.
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28 Августа 2026Анонсы

Обновления Panasonic, тизер от OM System

Обновления оптики Panasonic, интересный тизер от OM System
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4 Августа 2026Анонсы

Анонс стабилизатора Zhiyun WEEBILL 5

Компания Zhiyun представляет стабилизатор нового поколения WEEBILL 5 для фото- и видеокамер.
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23 Июня 2026Анонсы

Sony FE 100-400mm f/4.5 GM OSS – скоро в продаже

Новый сверхдлиннофокусный объектив Sony FE 100-400mm f/4.5 GM OSS – скоро в продаже.
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22 Июня 2026Анонсы

Insta360 Luna Ultra – уже продаже!

Insta360 Luna Ultra – камера с 3-осевым стабилизирующим подвесом и 2 объективами.
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28 Мая 2026Анонсы

Анонсирована Sony A7R VI

Компания Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру Sony a7R VI
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28 Мая 2026Анонсы

Canon представила полнокадровую камеру EOS R6 V

Компания Canon анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 V, ориентированную на видеографов.
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