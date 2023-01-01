Описание

JOBY Compact Advanced Kit — это полноразмерный штатив продвинутого уровня серии Compact. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY. Трехосевая голова позволяет разделить движения по осям наклона и панорамирования, и снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K, которую можно встретить в составе штативного комплекта GorillaPod 3K Kit. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки.

Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам. Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование. В комплекте держатель для смартфона, на обоих концах которого имеются разъемы «холодный башмак», позволяя добавить свет на одном конце и микрофон на другом и приступить к съемке видеоблога. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 6,7 до 8,8 см. Дизайн держателя позволяет быстро перейти с горизонтального режима на портретный за секунду. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки. Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам. Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование.

Штатив рассчитан на нагрузку до 3 кг, позволит установить самые современные модели техники, будучи уверенным в устойчивости и надежности.

Комплектация: штатив, крепление для телефона, чехол