Штатив JOBY Compact Advanced Kit, с головкой и креплением для смартфона
Код товара : УТ-00055288
Артикул : JB01764-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий + пластик
Максимальная высота
165 см
Длина в сложенном положении
44 см
Физические характеристики
Вес
1.48 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
JOBY Compact Advanced Kit — это полноразмерный штатив продвинутого уровня серии Compact. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY. Трехосевая голова позволяет разделить движения по осям наклона и панорамирования, и снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K, которую можно встретить в составе штативного комплекта GorillaPod 3K Kit. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки.
Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам. Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование. В комплекте держатель для смартфона, на обоих концах которого имеются разъемы «холодный башмак», позволяя добавить свет на одном конце и микрофон на другом и приступить к съемке видеоблога. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 6,7 до 8,8 см. Дизайн держателя позволяет быстро перейти с горизонтального режима на портретный за секунду. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки. Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам. Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование.
Штатив рассчитан на нагрузку до 3 кг, позволит установить самые современные модели техники, будучи уверенным в устойчивости и надежности.
Комплектация: штатив, крепление для телефона, чехол