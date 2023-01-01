Мини-штатив JOBY GripTight GorillaPod Stand PRO, с держателем для смартфона (56-91 мм)
Код товара : УТ-00027611
Артикул : JB01390-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
прочная пластмасса ABS, прорезиненный материал на держателях для смартфона, стальные пластины
Физические характеристики
Вес
286 грамм
Вес (брутто), г
0.400
Описание
JOBY GripTight GorillaPod Stand PRO - это гибкий штатив с шарнирными ножками, предназначенный для использования с любым смартфоном (ширина 56-91 мм). Благодаря оригинальной конструкции штатив можно закрепить и установить практически везде. Зажим обеспечит надежную фиксацию телефона в нужном положении. Резьбовое крепление у данного штатива стандартное 1/4"-20.
- Ширина телефона: от 56 до 91 мм
- Материалы: прочная пластмасса ABS, прорезиненный материал на держателях для смартфона, сталь
- Размеры: 7.5 x 5.5 x 31 см
- Вес: 286 грамм
- Резьбовое крепление: 1/4"-20