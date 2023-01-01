JOBY GripTight GorillaPod Stand PRO - это гибкий штатив с шарнирными ножками, предназначенный для использования с любым смартфоном (ширина 56-91 мм). Благодаря оригинальной конструкции штатив можно закрепить и установить практически везде. Зажим обеспечит надежную фиксацию телефона в нужном положении. Резьбовое крепление у данного штатива стандартное 1/4"-20.