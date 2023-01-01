Штатив премиум-уровня GorillaPod, выполнен из высококачественного АБС-пластика и имеет точно сконструированную шаровую голову с быстросъемной площадкой с пузырьковым уровнем. Можно использовать разными способами для фотосъемки, кино, влога или прямой трансляции, как рукоятку, обернув вокруг какого-нибудь объекта и как штатив. Удерживает зеркальные / беззеркальные камеры и другие устройства весом до 3 кг (6,6 фунтов).

Гибкий штатив из ABS-пластика с шаровой головкой (в качестве опции), выдерживающий нагрузку до 3 кг и рассчитанный на использование с любыми инструментами современного создателя контента.