Штатив JOBY GorillaPod 3K Kit Smart (BBY), с шаровой головой и креплением для смартфона
Код товара : УТ-00056646
Артикул : JB01637-BWW
8 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE
Максимальная высота
30,5 см
Физические характеристики
Вес
0,4 гр.
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Штатив премиум-уровня GorillaPod, выполнен из высококачественного АБС-пластика и имеет точно сконструированную шаровую голову с быстросъемной площадкой с пузырьковым уровнем. Можно использовать разными способами для фотосъемки, кино, влога или прямой трансляции, как рукоятку, обернув вокруг какого-нибудь объекта и как штатив. Удерживает зеркальные / беззеркальные камеры и другие устройства весом до 3 кг (6,6 фунтов).
Гибкий штатив из ABS-пластика с шаровой головкой (в качестве опции), выдерживающий нагрузку до 3 кг и рассчитанный на использование с любыми инструментами современного создателя контента.