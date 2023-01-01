Штатив для смартфона JOBY GorillaPod 1K Kit Smart
Код товара : УТ-00047284
Артикул : JB01636-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
держателем для смартфонов шириной от 59 до 103 мм
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Физические характеристики
Вес
277 г.
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Штатив из ABS-пластика премиум-класса в комплекте с держателем для смартфонов шириной от 59 до 103 мм. Держатель смартфона JOBY GripTight Smart снабжен двумя гнездами с резьбой ¼" для портретной и пейзажной ориентации, а также холодным башмаком для установки аксессуаров – например, фонаря Beamo ™ или микрофона Wavo ™. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.
- Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности.
- Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight Smart, входящего в комплект
- Компактный и легкий: помещается в карман, фотосумку или рюкзак
- Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью
- Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.