JOBY GorillaPod 1K Kit Smart - штатив из ABS-пластика премиум-класса в комплекте с держателем для смартфонов шириной от 59 до 103 мм. Держатель смартфона JOBY GripTight Smart снабжен двумя гнездами с резьбой ¼" для портретной и пейзажной ориентации, а также холодным башмаком для установки аксессуаров – например, фонаря Beamo ™ или микрофона Wavo ™. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.