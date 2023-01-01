Мини-штатив с пультом JOBY GripTight PRO TelePod, черный/серый
Код товара : УТ-00047293
Артикул : JB01534-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20, крепление GoPro, универсальный башмак для вспышки
Материал
АБС-пластик, полиариламид, нержавеющая сталь, TPE, алюминий
Физические характеристики
Вес
0,41 кг
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Выведите творческую съемку смартфоном на новый уровень! Встречайте первый телескопический штатив от создателей GorillaPod. Новинка дополняет серию JOBY для создания высококачественного контента; этот монопод-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.
- Позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами
- Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга, постинга в Instagram и Snapchat
- Закрепите при помощи резьбы ¼" компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг
- Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см
- Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях
- В комплекте разъем «холодный башмак» Cold Shoe PRO
- Дистанционный спуск затвора при помощи Bluetooth-пульта Impulse