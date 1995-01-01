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Мини-штатив с пультом JOBY GripTight PRO TelePod, черный/серый

  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
  • GripTight PRO TelePod, черный/серый
Код товара:УТ-00047293
Артикул:JB01527-BWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Выведите творческую съемку смартфоном на новый уровень! Встречайте первый телескопический штатив от создателей GorillaPod. Новинка дополняет серию JOBY для создания высококачественного контента; этот монопод-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.

- Позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами
- Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга и постинга
- Закрепите при помощи резьбы ¼" компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг
- Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см
- Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях
- В комплекте разъем «холодный башмак» Cold Shoe PRO
- Дистанционный спуск затвора при помощи Bluetooth-пульта Impulse