JOBY Compact Action Kit— это полноразмерный штатив, в котором вы найдете мощный творческий потенциал. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.

Будьте готовы быть поражены дизайном головы штатива Compact Action, которая снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K из комплекта GorillaPod 3K Kit. Управление шаровой головой штатива Compact Action осуществляется при помощи эргономичной рукоятки в форме джойстика. Голова снабжена удобным фиксирующим колесом, удобная рукоятка позволит снять более плавное видео. С рычажным переключателем фото/видео Вы сможете перейти из режима фотосъемки к видеосъемке за секунды, не потеряв ни одного кадра.

В комплекте держатель для смартфона, на обоих концах которого имеются разъемы «холодный башмак», позволяя добавить свет на одном конце и микрофон на другом и приступить к съемке видеоблога. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 6,7 до 8,8 см. Дизайн держателя позволяет быстро перейти с горизонтального режима на портретный за секунду.

Штатив рассчитан на камеру или любое другое оборудование весом до 1.5 кг . Компактный легкий штатив снабжен надежными быстрыми (клипсовыми) фиксаторами ног.

Комплектация: чехол, держатель для телефона, чехол.