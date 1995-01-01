Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Яркий фотомаркет | О компании

Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!

Компания «Яркий фотомаркет» более 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.

Направления компании

  • розничные, оптовые, тендерные, продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные товары со всего мира
  • интернет-магазин фототоваров https://www.yarkiy.ru
  • интернет-магазин и мобильное приложение фотоуслуг: фотосувениры, фотопечать, фотокниги, фото на документы, копировальные услуги https://photo.yarkiy.ru
  • авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники https://spb.service.foto-one.com
  • маркетплейсы – компания представляет свой ассортимент на всех маркетплейсах России.

Розничная сеть насчитывает 37 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмене, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске и Ленинградской области.

Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

12 декабря 2022 года открыт новый магазин "Яркий фотомаркет" в самом центре столицы — в Главном Универмаге Москвы.

14 июля 2025 года открылся первый магазин в Сибири - в городе Новосибирск.

28 мая 2026 года открыт новый магазин в Тюмене. Это наш 37-й розничный магазин.

В компании работает более 450 сотрудников, их большая часть трудится уже более 25 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке.


Наши преимущества

  • Высококачественные товары от официальных поставщиков с полной гарантией и документацией.
    Налаженные каналы отправки во все регионы России.
    Более 10 000 фототоваров ведущих брендов.
    Вся фототехника в наличии.
    Профессиональные консультации специалистов.
    Простота и удобство оформления заказа на сайте.
    Постоянные скидки, специальные предложения, акции и подарки.
    Трейд-ин в магазинах и программа "Дистанционный Трейд-ин".

Мы – команда профессионалов

Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.

Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.


Единый телефон:
8 (800) 555-01-02

Почта для любых вопросов:
info@yarkiy.ru

Корпоративный отдел:
market@yarkiy.ru