Яркий фотомаркет | О компании

Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!



Компания «Яркий фотомаркет» более 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.





Направления компании

розничные, оптовые, тендерные, продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные товары со всего мира

интернет-магазин фототоваров https://www.yarkiy.ru

интернет-магазин и мобильное приложение фотоуслуг: фотосувениры, фотопечать, фотокниги, фото на документы, копировальные услуги https://photo.yarkiy.ru

авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники https://spb.service.foto-one.com

маркетплейсы – компания представляет свой ассортимент на всех маркетплейсах России.





Розничная сеть насчитывает 37 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмене, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске и Ленинградской области.





Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

12 декабря 2022 года открыт новый магазин "Яркий фотомаркет" в самом центре столицы — в Главном Универмаге Москвы.

14 июля 2025 года открылся первый магазин в Сибири - в городе Новосибирск.

28 мая 2026 года открыт новый магазин в Тюмене. Это наш 37-й розничный магазин.





В компании работает более 450 сотрудников, их большая часть трудится уже более 25 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке.





Наши преимущества



• Высококачественные товары от официальных поставщиков с полной гарантией и документацией.

• Налаженные каналы отправки во все регионы России.

• Более 10 000 фототоваров ведущих брендов.

• Вся фототехника в наличии.

• Профессиональные консультации специалистов.

• Простота и удобство оформления заказа на сайте.

• Постоянные скидки, специальные предложения, акции и подарки.

• Трейд-ин в магазинах и программа "Дистанционный Трейд-ин".



Мы – команда профессионалов

Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.

Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.







Единый телефон:

8 (800) 555-01-02