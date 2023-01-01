Яркий фотомаркет | О компании

Компания «Яркий фотомаркет» более 28 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.

Направления компании:

Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области.

Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

12 декабря 2022 года открыт новый магазин "Яркий фотомаркет" в самом центре столицы — в Главном Универмаге Москвы.

В компании работает более 400 сотрудников, их большая часть трудится уже более 20 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке.

Мы созданы для того, чтобы у каждого возникало желание делать отличные фотокадры и была возможность печатать качественные фотографии

Наши преимущества

Высококачественные товары от официальных поставщиков с полной гарантией и документацией.

Налаженные каналы отправки во все регионы России.

Более 10000 фототоваров ведущих брендов

Вся фототехника в наличии!

Профессиональные консультации специалистов

Простота и удобство оформления заказа на сайте

Постоянные скидки, специальные предложения, акции и подарки

Мы – команда профессионалов

Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.

Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.

Адреса розничных магазинов