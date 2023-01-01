Яркий фотомаркет | О компании

О компании
Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!
Компания «Яркий фотомаркет» более 28 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.
Направления компании:
- розничные, оптовые, тендерные, продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные товары со всего мира;
- интернет-магазин фототоваров https://www.yarkiy.ru
- интернет-магазин и мобильное приложение фотоуслуг: фотосувениры, фотопечать, фотокниги, фото на документы, копировальные услуги https://photo.yarkiy.ru
- авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники.
- маркетплейсы – компания представляет свой ассортимент на всех маркетплейсах России
Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области.
Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.
12 декабря 2022 года открыт новый магазин "Яркий фотомаркет" в самом центре столицы — в Главном Универмаге Москвы.
В компании работает более 400 сотрудников, их большая часть трудится уже более 20 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке.
Мы созданы для того, чтобы у каждого возникало желание делать отличные фотокадры и была возможность печатать качественные фотографии
Наши преимущества
- Высококачественные товары от официальных поставщиков с полной гарантией и документацией.
- Налаженные каналы отправки во все регионы России.
- Более 10000 фототоваров ведущих брендов
- Вся фототехника в наличии!
- Профессиональные консультации специалистов
- Простота и удобство оформления заказа на сайте
- Постоянные скидки, специальные предложения, акции и подарки
Мы – команда профессионалов
Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.
Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.