Яркий фотомаркет | Трейд-ин на фототехнику
Обновите свою фототехнику по программе Trade-In
Хотите новый фотоаппарат или объектив — без хлопот с продажей старой техники?
Меняем вашу камеру, объектив или аксессуар на новые модели с выгодой!
✨ Как это работает
1. Приносите или отправляете нам свою технику.
2. Мы оцениваем её стоимость.
3. Сумму оценки засчитываем в оплату новой покупки.
4. На разницу действует дополнительная скидка 5% при оплате наличными или переводом.
💡 Пример:
Новая камера стоит 100 000 ₽.
Скидка по Trade-In — 5 000 ₽ → цена 95 000 ₽.
Ваша старая техника оценена в 35 000 ₽.
Доплата = 60 000 ₽ – ещё минус 5% при оплате наличными.
Итого: новая камера за 57 000 ₽!
🎯 Преимущества Trade-In в «Ярком фотомаркете»
- Принимаем фотоаппараты, объективы и аксессуары в рабочем состоянии.
- Индивидуальная оценка — общаетесь напрямую с нашим специалистом.
- Бесплатная доставка новой техники по всей России.
- Гарантия от нашего официального сервисного центра (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Sigma, Tamron, Olympus и другие).
- Экономия времени и нервов: никаких поисков покупателей и сомнительных сделок.
🚀 Как сдать технику
📍 В магазинах:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар.
«Foto-one» Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16
«Foto-one» Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1
«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 1
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 72
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Московский просп., д. 163
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 32
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Невский просп., 148
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Садовая , 24
«Яркий фотомаркет» Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 92
«Яркий фотомаркет» Краснодар, ул. Красная, д. 145
«Яркий фотомаркет» Новосибирск, Ядринцевская улица, д. 46
«Яркий фотомаркет» Тюмень, Комсомольская улица, д. 75.
📦 Или через дистанционный Trade-In:
– Сфотографируйте Вашу технику (с 3-4 ракурсов) и отправьте нам заявку
В Telegram: t.me/FotoOne_TradeIn
На почту: tradein@foto-one.com
Через форму заявки расположенную выше.
– Получите предварительную оценку.
– При согласии отправляете технику через СДЭК.
– Получаете новую камеру/объектив с бесплатной доставкой.
📞 Есть вопросы? Звоните или пишите нам в Макс/Telegram: +7 921 426-77-80
👉 Обновляйте технику легко, выгодно и безопасно с "Ярким фотомаркетом" и Foto-one.