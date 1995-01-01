Яркий фотомаркет | Трейд-ин на фототехнику

Обновите свою фототехнику по программе Trade-In



Хотите новый фотоаппарат или объектив — без хлопот с продажей старой техники?

Меняем вашу камеру, объектив или аксессуар на новые модели с выгодой!





✨ Как это работает



1. Приносите или отправляете нам свою технику.

2. Мы оцениваем её стоимость.

3. Сумму оценки засчитываем в оплату новой покупки.

4. На разницу действует дополнительная скидка 5% при оплате наличными или переводом.





💡 Пример:

Новая камера стоит 100 000 ₽.

Скидка по Trade-In — 5 000 ₽ → цена 95 000 ₽.

Ваша старая техника оценена в 35 000 ₽.

Доплата = 60 000 ₽ – ещё минус 5% при оплате наличными.

Итого: новая камера за 57 000 ₽!





🎯 Преимущества Trade-In в «Ярком фотомаркете»



- Принимаем фотоаппараты, объективы и аксессуары в рабочем состоянии.

- Индивидуальная оценка — общаетесь напрямую с нашим специалистом.

- Бесплатная доставка новой техники по всей России.

- Гарантия от нашего официального сервисного центра (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Sigma, Tamron, Olympus и другие).

- Экономия времени и нервов: никаких поисков покупателей и сомнительных сделок.



🚀 Как сдать технику



📍 В магазинах:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар.



«Foto-one» Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16

«Foto-one» Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 1

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 72

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Московский просп., д. 163

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 32

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Невский просп., 148

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Садовая , 24

«Яркий фотомаркет» Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 92

«Яркий фотомаркет» Краснодар, ул. Красная, д. 145

«Яркий фотомаркет» Новосибирск, Ядринцевская улица, д. 46

«Яркий фотомаркет» Тюмень, Комсомольская улица, д. 75.



📦 Или через дистанционный Trade-In:



– Сфотографируйте Вашу технику (с 3-4 ракурсов) и отправьте нам заявку

В Telegram: t.me/FotoOne_TradeIn

На почту: tradein@foto-one.com

Через форму заявки расположенную выше.

– Получите предварительную оценку.

– При согласии отправляете технику через СДЭК.

– Получаете новую камеру/объектив с бесплатной доставкой.



📞 Есть вопросы? Звоните или пишите нам в Макс/Telegram: +7 921 426-77-80



👉 Обновляйте технику легко, выгодно и безопасно с "Ярким фотомаркетом" и Foto-one.





