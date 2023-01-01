Яркий фотомаркет | Трейд-ин на фототехнику

Скидка предоставляется в размере 10% на новую фототехнику или аксессуары, но не более оценочной стоимости сдаваемой в Trade-In техники. Скидка по Трейд-ин суммируется со скидкой 5% при доплате наличными! В акции не участвуют товары с символом @ в артикуле. Трейд-ин (или trade-in) – это услуга по приему вашей фототехники в счет покупки нового фотоаппарата/объектива, цена которого уменьшается на стоимость вашей техники, принимаемой в зачет.

Пример, как рассчитывается скидка 10% + 5% при оплате наличными по программе Трейд-ин: Розничная цена нового фотоаппарата - 100 000 р. От этой цены магазин предоставляет скидку 10%. Итого цена по программе Трейд-ин - 90 000 р. Допустим, Вашу старую технику магазин оценил в 30 000 р. От цены, с учётом скидки по Трейд-ин (90 000 р.), магазин отнимает оценочную сумму Вашей техники (30 000 р.). И на остаточную сумму доплаты - 60 000 р. (при условии оплаты наличными или переводом на карту при дистанционном Трейд-ине), действует скидка по акции "Скидка 5% при оплате наличными". Т.е. 60 000 р. - 5% = 57 000 р. Итого цена новой камеры по программе Трейд-ин и акции "-5% при оплате наличными" составляет: 87 000 р.

Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону или Краснодаре: Для предварительной оценки Вашей фототехники, пожалуйста, заполните заявку в форме "Запрос для комиссионного отдела" с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.

Наш специалист предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.

Если Вы согласны с оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, договариваетесь с консультантом магазина на удобное для Вас время посещения магазина.

Если нет возможности приехать в наш розничный магазин. Предлагаем Вам воспользоваться программой «Дистанционный Trade-in» и обменять имеющуюся у Вас старую фототехнику на новую фотокамеру или современный объектив. Для этого вовсе не обязательно везти свою фототехнику для первичной оценки в наш магазин. Вы делаете несколько реальных фотографий своей б/у-техники (важно для первичной оценки фототехники с пробегом), загружаете файлы в облачное хранилище и присылаете ссылку на эти фотографии на почтовый адрес tradein@foto-one.com с подробным описанием: наименование, состояние техники, комплектации и тд.

Специалист нашего сервис-центра предварительно оценивает Вашу технику, исходя из конъюнктуры рынка, технического состояния и комплектации, и озвучивает предварительную оценочную стоимость товара. Обращаем внимание, что это предварительная ориентировочная стоимость, которая может быть скорректирована после получения товара, проведения диагностики и полного тщательного осмотра товара.

Если Вы согласны с предварительной оценочной стоимостью и суммой доплаты за новую технику, то качественно упаковываете технику и отправляете посылку транспортной компанией на наш адрес: 197101 Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16, "Яркий фотомаркет". Внимание! Стоимость товара покупаемого по программе "Дистанционный Trade-In" должна быть выше итоговой оценочной стоимости выкупаемой техники.

После получения техники мы производим её тщательный осмотр и только после этого устанавливаем окончательную стоимость. Если Вы согласны с оценочной стоимостью техники, то мы высылаем ссылку для онлайн-оплаты и после получения денежных средств отправляем новую технику (за наш счёт). Если стоимость Вас не удовлетворит, то возвращаем технику обратно (за Ваш счёт).

Преимущества обмена фототехники по программе Trade-in: Вы экономите своё время и силы. Вы освобождаетесь от обременительной и не всегда безопасной процедуры самостоятельной продажи своей старой техники. Вам больше нет необходимости искать покупателя самому и ждать когда будет продан Ваш старый фотоаппарат/объектив, а сразу получите новый товар со скидкой.

Индивидуальный подход - от оценки и до получения новой фототехники Вы общаетесь с персональным менеджером, профессионалом своего дела с многолетним опытом.

После окончательной оценки, Вы точно знаете, какой суммой можете располагать при покупке нового аппарата или объектива.

Бесплатная доставка по всей России. На комиссию принимаются фотоаппараты, фотообъективы и фотоаксессуары зарубежных производителей в рабочем состоянии и в товарном виде. Компания берет на себя всю ответственность на момент совершения и закрытия сделки. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 800 555 01 02. Пользуясь программой Trade-In, Вы можете сразу получить новый фотоаппарат/объектив, экономя свое время, деньги и нервы!

Для предварительной оценки Вашей фототехники, пожалуйста, заполните заявку. Обращаем внимание, что дистанционная оценка является предварительной. Точная стоимость определяется специалистом в магазине. Мы предлагаем лучшие условия по покупке вашей фототехники. Собирайте максимально полный комплект и приезжайте к нам в магазин. Не забудьте взять с собой паспорт и реквизиты вашей банковской карты. Для вашего удобства, мы работаем каждый день с 9-00 до 21-00.