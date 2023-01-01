Микрофон JOBY Wavo, направленный, моно, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00057593
Артикул : JB01675-BWW
6 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
40 г
Питание
от подключенного устройства
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от подключенного устройства
Вес
40 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, крепление, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
40 г
Питание
от подключенного устройства
Описание
Высококачественный микрофон, который необходим каждому влогеру. Идеальный размер для смартфонов и беззеркалок, легкость и повышенная прочность делают его подходящим для ежедневного использования. Подойдет как для установки на держатель для смартфона с креплением холодный башмак, так и непосредственно на камеру и заменяет встроенный микрофон, который обычно записывает все окружающие звуки, включая посторонние шумы.
Wavo - мощный, но легкий микрофон с корпусом из ABS-пластика и антивибрационным двойным подвесом Double Point Duo-Lyre® из термопластика Hytrel®, разработанный командой Rycote для изоляции нежелательных вибраций. Суперкардиоидная диаграмма направленности позволяет выделять голос блогера из шума толпы. Основание микрофона имеет стандартное крепление под холодный башмак и гнездо с резьбой ¼"-20 для большей устойчивости. Поролоновая ветрозащита из поролона также поможет устранить лишние шумы, например, от ветра.
Микрофон Joby Wavo, поставляемый с кабелем для мобильных телефонов (TRRS) и с кабелем камеры (TRS) – лучшее решение в качестве первого микрофона влогера!