Держатель смартфона JOBY GripTight PRO 2 Mount, черный/серый
Код товара : УТ-00028087
Артикул : JB01525-BWW
4 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
Пластик, металл
Максимальная высота
14,6 см
Физические характеристики
Вес
140 грамм
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Держатель JOBY GripTight PRO 2 Mount отлично подходит для смартфонов от 56 до 91 мм, например iPhone X или Samsung Galaxy J2 Pro. Держатель очень легко настраивается и удобен в применение. Подходит ко всем моноподам и штативам со стандартной резьбой 1/4"-20. Данный держатель удобен для записи видео в реальном времени и имеет дополнительное крепление для света или микрофона.