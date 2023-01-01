Описание

Держатель JOBY GripTight PRO 2 Mount отлично подходит для смартфонов от 56 до 91 мм, например iPhone X или Samsung Galaxy J2 Pro. Держатель очень легко настраивается и удобен в применение. Подходит ко всем моноподам и штативам со стандартной резьбой 1/4"-20. Данный держатель удобен для записи видео в реальном времени и имеет дополнительное крепление для света или микрофона.