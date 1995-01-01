Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile, для смартфона, черный
Код товара:УТ-00047297
Артикул:JB01560-BWW*
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см19
Безопасная нагрузка, кг1
Головкафиксированный - винтом 1 / 4-20 ″
Количество секций1
Углы наклона ног45 °
Максимальная нагрузка1 кг
МатериалАлюминий, резина, технополимер, АБС-пластик
Вес0,185 кг
Размеры4,2 х 5,3 х 19 см
Описание
Портативный штатив для смартфонов. Кнопочный механизм блокировки шаровой головки позволяет быстро и точно позиционировать телефон в зависимости от потребностей съемки. Зажим съемный подходит для большинства современных смартфонов. На площадке находится винт с резьбой 1/4″ для установки иного оборудования.
- Крепление JOBY GripTight ONE в комплекте
- Удобная эргономичная резиновая ручка
- Легкий, интуитивно понятный в использовании и удобный для переноски