Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile, для смартфона, черный
Код товара : УТ-00047297
Артикул : JB01560-BWW
4 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
фиксированный - винтом 1 / 4-20 ″
Материал
Алюминий, резина, технополимер, АБС-пластик
Углы наклона ног
45°
Физические характеристики
Вес
0,185 кг
Вес (брутто), г
0.010
Описание
Портативный штатив для смартфонов. Кнопочный механизм блокировки шаровой головки позволяет быстро и точно позиционировать телефон в зависимости от потребностей съемки. Зажим съемный подходит для большинства современных смартфонов. На площадке находится винт с резьбой 1/4″ для установки иного оборудования.
- Крепление JOBY GripTight ONE в комплекте
- Удобная эргономичная резиновая ручка
- Легкий, интуитивно понятный в использовании и удобный для переноски