Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile, для смартфона, черный

  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
  • HandyPod Mobile, для смартфона, черный
Код товара:УТ-00047297
Артикул:JB01560-BWW*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Портативный штатив для смартфонов. Кнопочный механизм блокировки шаровой головки позволяет быстро и точно позиционировать телефон в зависимости от потребностей съемки. Зажим съемный подходит для большинства современных смартфонов. На площадке находится винт с резьбой 1/4″ для установки иного оборудования.

  • Крепление JOBY GripTight ONE в комплекте
  • Удобная эргономичная резиновая ручка
  • Легкий, интуитивно понятный в использовании и удобный для переноски