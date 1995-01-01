Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile, для смартфона, черный

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Код товара: УТ-00047297 Артикул: JB01560-BWW* Код товара: УТ-00047297 Артикул: JB01560-BWW* Максимальная высота, см 19 Безопасная нагрузка, кг 1 Головка фиксированный - винтом 1 / 4-20 ″ Количество секций 1 Углы наклона ног 45 ° Максимальная нагрузка 1 кг Материал Алюминий, резина, технополимер, АБС-пластик Вес 0,185 кг Размеры 4,2 х 5,3 х 19 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 19 Безопасная нагрузка, кг 1 Характеристики Головка фиксированный - винтом 1 / 4-20 ″ Количество секций 1 Углы наклона ног 45 ° Максимальная нагрузка 1 кг Материал Алюминий, резина, технополимер, АБС-пластик Физические характеристики Вес 0,185 кг Размеры 4,2 х 5,3 х 19 см Описание Портативный штатив для смартфонов. Кнопочный механизм блокировки шаровой головки позволяет быстро и точно позиционировать телефон в зависимости от потребностей съемки. Зажим съемный подходит для большинства современных смартфонов. На площадке находится винт с резьбой 1/4″ для установки иного оборудования. Крепление JOBY GripTight ONE в комплекте

Удобная эргономичная резиновая ручка

Легкий, интуитивно понятный в использовании и удобный для переноски Видео Наш обзор

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