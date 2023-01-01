Описание

Портативный штатив для смартфонов. Кнопочный механизм блокировки шаровой головки позволяет быстро и точно позиционировать телефон в зависимости от потребностей съемки. Зажим съемный подходит для большинства современных смартфонов. На площадке находится винт с резьбой 1/4″ для установки иного оборудования.