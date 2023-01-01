Штатив JOBY GripTight GorillaPod MagSafe, с держателем смартфона
Код товара : УТ-00057581
Артикул : JB01753-BWW
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Характеристики
Характеристики
Головка
крепление GripTight Mount для MagSafe
Материалы
сталь, ABS-пластик, магниты, силикон, TPE
Физические характеристики
Вес
220 г
Описание
Штатив с инновационным сверхбыстрым креплением для смартфонов с поддержкой MagSafe, совместимо с iPhone 12 и более поздними сериями.
Крепление позволяет создателям мобильного контента оперативно приступать к работе и использовать продукты экосистемы JOBY. Доступны два режима использования: с загнутыми назад фиксаторами можно установить смартфон с поддержкой MagSafe просто на магнитную поверхность, что позволит сэкономить время; с фиксаторами в стандартном положении можно легко и надежно закрепить ваше устройство, обеспечив высший уровень безопаcности, свойственный продукции Joby.
Зажим вращается на 360°, что позволяет быстро переключаться с пейзажной ориентации на портретную, а на дополнительные ручки с резьбовым креплением 1/4''можно добавить светодиодный источник света Beamo™ и микрофон Wavo™ , собрав полноценный профессиональный инструмент для записи видеоблогов.
Joby GripTight GorillaPod MagSafe удобно транспортировать, он легко поместится в ваш рюкзак или разместится снаружи на внешних креплениях. В комплект входит крепление GripTight Mount для MagSafe и штатив GorillaPod 1K.
Особенности:
- Быстрая установка для использования со смартфонами с технологией MagSafe
- Разверните фиксаторы для выбора режима установки
- Вращение телефона на 360°, легко выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию
- Добавьте свет и микрофон с помощью дополнительных ручек
Характеристики:
- Тип крепления смартфона – магнитный или с помощью фиксаторов
- Материалы изготовления - сталь, ABS-пластик, магниты, силикон, TPE
- Размеры 5 x 6 x 36 см
- Вес 0.22 кг