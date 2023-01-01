Описание

Штатив с инновационным сверхбыстрым креплением для смартфонов с поддержкой MagSafe, совместимо с iPhone 12 и более поздними сериями.

Крепление позволяет создателям мобильного контента оперативно приступать к работе и использовать продукты экосистемы JOBY. Доступны два режима использования: с загнутыми назад фиксаторами можно установить смартфон с поддержкой MagSafe просто на магнитную поверхность, что позволит сэкономить время; с фиксаторами в стандартном положении можно легко и надежно закрепить ваше устройство, обеспечив высший уровень безопаcности, свойственный продукции Joby.

Зажим вращается на 360°, что позволяет быстро переключаться с пейзажной ориентации на портретную, а на дополнительные ручки с резьбовым креплением 1/4''можно добавить светодиодный источник света Beamo™ и микрофон Wavo™ , собрав полноценный профессиональный инструмент для записи видеоблогов.

Joby GripTight GorillaPod MagSafe удобно транспортировать, он легко поместится в ваш рюкзак или разместится снаружи на внешних креплениях. В комплект входит крепление GripTight Mount для MagSafe и штатив GorillaPod 1K.

Особенности:

Быстрая установка для использования со смартфонами с технологией MagSafe

Разверните фиксаторы для выбора режима установки

Вращение телефона на 360°, легко выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию

Добавьте свет и микрофон с помощью дополнительных ручек

Характеристики: