Новости
19 Октября 2026НовостиНовинки
Polaroid Go Generation 3 – уже в продаже!
Компактные камеры моментальной печати ждут вас в наших магазинах.
5 Октября 2026НовостиНовинки
Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG и 85mm f/1.2 DG Art
В продажу поступила пара новых объективов от Sigma – универсальный зум 20-60mm f/2.8-4 DG и портретный 85mm f/1.2 DG Art.
10 Сентября 2026НовостиНовинки
Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR – скоро в продаже
Новый сверхдлиннофокусный Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR ожидается этой осенью.
4 Сентября 2026НовостиНовинки
Panasonic L10 – скоро в продаже!
В продажу поступает анонсированный весной Panasonic L10, компактный фотоаппарат премиум-класса.
2 Сентября 2026НовостиНовинки
Старт продаж Fotopro X-Aircross 4
Компактные карбоновые штативы Fotopro X-Aircross 4
27 Августа 2026НовостиНовинки
Insta360 X6 – уже в продаже!
Панорамная камера Insta360 X6 – уже в магазинах сети!
26 Августа 2026НовостиНовинки
PMI Vanishing Formula – новая дымовая жидкость
Дымовая жидкость, не оставляющая налет и совместимая с детекторами дыма.
11 Августа 2026НовостиНовинки
Sony RX10 V – новые поставки
Новый «суперзум» от Sony, RX10 V, снова поступает в продажу в ближайшее время.
7 Августа 2026НовостиНовинки
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Canon и Nikon
Новые объективы TAMRON 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Canon R и Nikon Z поступают в продажу.
3 Августа 2026НовостиНовинки
Sony FX5 – скоро в продаже!
Видеокамера Sony FX5 была анонсирована 22 июля этого года. Открыта новая эпоха линейки FX Cinema Line.