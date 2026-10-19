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Новости

19 Октября 2026НовостиНовинки

Polaroid Go Generation 3 – уже в продаже!

Компактные камеры моментальной печати ждут вас в наших магазинах.
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5 Октября 2026НовостиНовинки

Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG и 85mm f/1.2 DG Art

В продажу поступила пара новых объективов от Sigma – универсальный зум 20-60mm f/2.8-4 DG и портретный 85mm f/1.2 DG Art.
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10 Сентября 2026НовостиНовинки

Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR – скоро в продаже

Новый сверхдлиннофокусный Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR ожидается этой осенью.
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4 Сентября 2026НовостиНовинки

Panasonic L10 – скоро в продаже!

В продажу поступает анонсированный весной Panasonic L10, компактный фотоаппарат премиум-класса.
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2 Сентября 2026НовостиНовинки

Старт продаж Fotopro X-Aircross 4

Компактные карбоновые штативы Fotopro X-Aircross 4
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27 Августа 2026НовостиНовинки

Insta360 X6 – уже в продаже!

Панорамная камера Insta360 X6 – уже в магазинах сети!
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26 Августа 2026НовостиНовинки

PMI Vanishing Formula – новая дымовая жидкость

Дымовая жидкость, не оставляющая налет и совместимая с детекторами дыма.
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11 Августа 2026НовостиНовинки

Sony RX10 V – новые поставки

Новый «суперзум» от Sony, RX10 V, снова поступает в продажу в ближайшее время.
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7 Августа 2026НовостиНовинки

Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Canon и Nikon

Новые объективы TAMRON 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD для Canon R и Nikon Z поступают в продажу.
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3 Августа 2026НовостиНовинки

Sony FX5 – скоро в продаже!

Видеокамера Sony FX5 была анонсирована 22 июля этого года. Открыта новая эпоха линейки FX Cinema Line.
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