Новости
27 Октября 2023Новости
Закрытие магазина по адресу СПб, Индустриальный пр., 25
Магазин «Яркий Фотомаркет» по адресу СПб, Индустриальный пр., 25 закрывается 29 октября 2023 г.
13 Октября 2023Новости
SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports в разработке
Компания Sigma объявила об идущей разработке объектива 70-200mm F2.8 DG DN OS линейки Sports.
9 Октября 2023Новости
Новые фоторюкзаки Tenba AXIS LT уже в продаже!
Новые модели фоторюкзаков TENBA AXIS LT – уже в продаже!
22 Сентября 2023Новости
Nikon NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 – уже в продаже!
Nikon NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 – уже в продаже!
11 Сентября 2023Новости
Цветные вспышки Godox уже в продаже
В продажу поступили цветные вспышки Godox
13 Июля 2023Новости
Фотоконкурс "Фотограф фотографирует фотографа"
Присоединяйтесь к нашему конкурсу и покажите миру, что вы – настоящий фотограф!
4 Июля 2023Новости
Фотовыставка Игоря Евдокимова
Фотовыставка-проект «По улицам за цветом»
1 Июня 2023Новости
Новая серия штативов BENRO CYANBIRD
Новая серия штативов BENRO CYANBIRD вдохновит фотографов и видеографов своим функционалом и изящным дизайном.
16 Мая 2023Новости
Новая камера Fujifilm Instax Mini 12 уже в продаже!
Instax MINI 12 – очередное обновление самой популярной моментальной камеры
5 Мая 2023Новости
Видеообзор камеры Sony ZV-1F
Видеообзор "Sony ZV-1F всё очень плохо?"