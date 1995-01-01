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Держатель для смартфона JOBY GripTight ONE Mount only, белый

  • GripTight ONE Mount only, белый
  • GripTight ONE Mount only, белый
  • GripTight ONE Mount only, белый
  • GripTight ONE Mount only, белый
  • GripTight ONE Mount only, белый
Код товара:УТ-00028454
Артикул:JB01489-0WW*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основные особенности:

  • Универсальный складной держатель для смартфонов шириной от 56 до 91 см. Совместим с абсолютным большинством современных смартфонов.
  • Для еще более крепкой хватки ширина «клешней» была увеличена. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват.
  • Запатентованный складной дизайн позволяет легко положить держатель в карман.
  • Штативное гнездо 1/4"-20 – стандарт для штативов, моноподов, палок для селфи и других держателей.

Характеристики

  • Размеры: 8.2 х 7 х 3.4 см
  • Вес: 21 г
  • Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь, сталь, ТПЕ.