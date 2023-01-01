Держатель для смартфона JOBY GripTight ONE Mount only, белый
Код товара : УТ-00028454
Артикул : JB01489-0WW
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Основные особенности:
- Универсальный складной держатель для смартфонов шириной от 56 до 91 см. Совместим с абсолютным большинством современных смартфонов.
- Для еще более крепкой хватки ширина «клешней» была увеличена. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват.
- Запатентованный складной дизайн позволяет легко положить держатель в карман.
- Штативное гнездо 1/4"-20 – стандарт для штативов, моноподов, палок для селфи и других держателей.
Характеристики
- Размеры: 8.2 х 7 х 3.4 см
- Вес: 21 г
- Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь, сталь, ТПЕ.