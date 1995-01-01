Штатив JOBY GorillaPod Mobile Mini, черный
Код товара:УТ-00047285
Артикул:JB01517-0WW
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см13
Безопасная нагрузка, кг1
МатериалАБС-пластик, ТПЭ
Вес30 г.
Размеры3,5 х 3,5 х 13 см
Описание
GorillaPod Mobile Mini – наиболее компактный штатив «карманного» формата для смартфонов в стильном дизайне.
Универсальность: MPod Mini Stand™ подходит для iPhone® и большинства
смартфонов, в защитном чехле или без него.
Компактность: благодаря оригинальной облегченной конструкции механизма
GorillaPod Mobile Mini удобен и легок в транспортировке: его можно положить в рюкзак,
сумку и даже карман куртки.
GorillaPod Mobile Mini можно использовать где угодно: гибкие суставы ног адаптируются ко всем
типам неровных поверхностей, что позволяет Вашему смартфону сохранять
устойчивость. Прорезиненные крепления надежно и аккуратно удерживают
смартфон в любом положении.