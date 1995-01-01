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Штатив JOBY GorillaPod Mobile Mini, черный

  • GorillaPod Mobile Mini, черный
  • GorillaPod Mobile Mini, черный
  • GorillaPod Mobile Mini, черный
Код товара:УТ-00047285
Артикул:JB01517-0WW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

GorillaPod Mobile Mini – наиболее компактный штатив «карманного» формата для смартфонов в стильном дизайне.
Универсальность: MPod Mini Stand™ подходит для iPhone® и большинства
смартфонов, в защитном чехле или без него.
Компактность: благодаря оригинальной облегченной конструкции механизма
GorillaPod Mobile Mini удобен и легок в транспортировке: его можно положить в рюкзак,
сумку и даже карман куртки.
GorillaPod Mobile Mini можно использовать где угодно: гибкие суставы ног адаптируются ко всем
типам неровных поверхностей, что позволяет Вашему смартфону сохранять
устойчивость. Прорезиненные крепления надежно и аккуратно удерживают
смартфон в любом положении.