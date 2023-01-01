Штатив JOBY GorillaPod Mobile Mini, черный
Код товара : УТ-00047285
Артикул : JB01517-0WW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Материал
АБС-пластик, ТПЭ
Физические характеристики
Вес
30 г.
Вес (брутто), г
0.322
Описание
GorillaPod Mobile Mini – наиболее компактный штатив «карманного» формата для смартфонов в стильном дизайне.
Универсальность: MPod Mini Stand™ подходит для iPhone® и большинства
смартфонов, в защитном чехле или без него.
Компактность: благодаря оригинальной облегченной конструкции механизма
GorillaPod Mobile Mini удобен и легок в транспортировке: его можно положить в рюкзак,
сумку и даже карман куртки.
GorillaPod Mobile Mini можно использовать где угодно: гибкие суставы ног адаптируются ко всем
типам неровных поверхностей, что позволяет Вашему смартфону сохранять
устойчивость. Прорезиненные крепления надежно и аккуратно удерживают
смартфон в любом положении.