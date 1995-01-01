GorillaPod Mobile Mini – наиболее компактный штатив «карманного» формата для смартфонов в стильном дизайне.

Универсальность: MPod Mini Stand™ подходит для iPhone® и большинства

смартфонов, в защитном чехле или без него.

Компактность: благодаря оригинальной облегченной конструкции механизма

GorillaPod Mobile Mini удобен и легок в транспортировке: его можно положить в рюкзак,

сумку и даже карман куртки.

GorillaPod Mobile Mini можно использовать где угодно: гибкие суставы ног адаптируются ко всем

типам неровных поверхностей, что позволяет Вашему смартфону сохранять

устойчивость. Прорезиненные крепления надежно и аккуратно удерживают

смартфон в любом положении.