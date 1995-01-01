Держатель для смартфона JOBY GripTight Smart
Код товара : УТ-00072356
Артикул : JB01682-0WW
1 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
JOBY GripTight Smart - это компактный зажим для телефона с креплением для холодного башмака, который может располагаться как в портретном, так и в альбомном формате. Двухсторонний переходник на холодный башмак, даёт возможность установить свой телефон например на камеру, также имеется 2 крепления 1/4 для удобного крепления штатива. Подходит для смартфона размером: 2,36 дюйма (5,9 см) - 4,09 дюйма (10,3 см) в ширину.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Материал: пластик
- Размеры: 38 x 30 x 87 мм
- Вес: 40 г
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