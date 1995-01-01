JOBY GripTight Smart - это компактный зажим для телефона с креплением для холодного башмака, который может располагаться как в портретном, так и в альбомном формате. Двухсторонний переходник на холодный башмак, даёт возможность установить свой телефон например на камеру, также имеется 2 крепления 1/4 для удобного крепления штатива. Подходит для смартфона размером: 2,36 дюйма (5,9 см) - 4,09 дюйма (10,3 см) в ширину.