GorillaPod Mobile Mini – наиболее компактный штатив «карманного» формата для смартфонов в стильном дизайне.

Универсальность: MPod Mini Stand™ подходит для iPhone® и большинства смартфонов, в защитном чехле или без него.

Компактность: благодаря оригинальной облегченной конструкции механизма GorillaPod Mobile Mini удобен и легок в транспортировке: его можно положить в рюкзак, сумку и даже карман куртки.

GorillaPod Mobile Mini можно использовать где угодно: гибкие суставы ног адаптируются ко всем типам неровных поверхностей, что позволяет Вашему смартфону сохранять устойчивость. Прорезиненные крепления надежно и аккуратно удерживают смартфон в любом положении.