Владельцы дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк, подключившиеся к услуге «Мобильный банк» и системе «Сбер Онлайн», могут оформить рассрочку платежа, не выходя из дома.

Мы пришлем вам ссылку на подачу заявки в Банк.

С вами свяжется менеджер, чтобы подобрать наиболее выгодное для вас предложение.

Добавьте интересующий вас товар в корзину, выберите форму оплаты "Рассрочка/кредит" или оставьте заявку на рассрочку через звонок в колл-центр интернет-магазина (тел. 8-800-555-01-02)

Рассрочка – приобретение товара/услуги в кредит без увеличения затрат на приобретение товара/услуги за счет предоставления Партнером Банка (продавцом) скидки на товар/услугу. Увеличение затрат не происходит только в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться насайте программы