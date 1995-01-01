Рассрочка от СберБанка
Рассрочка от СберБанка
Владельцы дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк, подключившиеся к услуге «Мобильный банк» и системе «Сбер Онлайн», могут оформить рассрочку платежа, не выходя из дома.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА
Без первоначального взноса по рассрочке
Срок действия рассрочки без переплаты 12, 18 или 24 месяца
Сумма рассрочки от 3000 рублей до 1 000 000 рублей
Быстрое решение по рассрочке — в течение нескольких минут
КАК ОФОРМИТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Оформление в СберБанк Онлайн за несколько минут
- Никаких переплат и первого взноса
- Быстрое рассмотрение
ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ
- Гражданство Российской Федерации
- Возраст от 18 до 70 лет
- Постоянная или временная регистрация на территории РФ
- Действующая дебетовая карта СберБанка
- СберБанк Онлайн и подключённые СМС-оповещения
Рассрочка – приобретение товара/услуги в кредит без увеличения затрат на приобретение товара/услуги за счет предоставления Партнером Банка (продавцом) скидки на товар/услугу. Увеличение затрат не происходит только в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться насайте программы