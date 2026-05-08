Обзоры
8 Мая 2026Обзоры
Победители премии TIPA 2026
Публикуем список камер, получивших награды TIPA 2026, со своими комментариями.
23 Апреля 2026Обзоры
Объектив Таир-45 – отечественная новинка
Объектив Таир-45 – отечественная новинка от Лыткаринского завода оптического стекла.
11 Февраля 2026Обзоры
Ricoh GR IV, краткий обзор
Коротко о Ricoh GR IV, продолжателе легендарной серии GR.
25 Июля 2025Обзоры
Сумки, рюкзаки и чемоданы коллекции Tenba Cineluxe v2
Tenba Cineluxe v2 - выбор профессиональных видеооператоров и кинематографистов.
20 Декабря 2024Обзоры
Обзор штатива BENRO Cyanbird TCBC15FS30
Представляем новинку в серии дизайнерских штативов BENRO Cyanbird TCBC15FS30.
3 Мая 2024Обзоры
Как установить приложение Sony Creators' App
Как установить приложение Sony Creators' App для сопряжения камеры с телефоном: инструкция.
31 Октября 2023Обзоры
Необходимое оборудование для успешного видеоблогера: Шаги к профессиональной видеосъемке
В мире современных медиа успешные видеоблогеры могут создавать контент высокого качества и привлекать миллионы зрителей.
15 Октября 2023Обзоры
Где купить качественные бинокли с гарантией
Бинокль - это удивительный инструмент, который позволяет нам рассматривать далекие объекты с близкого расстояния.
15 Октября 2023Обзоры
Как выбрать фотоаппараты Canon и подходящие объективы для них
В этой статье мы рассмотрим, как выбрать фотоаппараты Canon и подходящие объективы для них, учитывая различные потребности и бюджеты.
13 Октября 2023Обзоры
Ключевые отличия между беззеркальными (системными) и зеркальными фотоаппаратами
С появлением беззеркальных (системных) фотоаппаратов фотографы получили новые инструменты, которые изменили способ восприятия и создания изображений.