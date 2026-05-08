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Обзоры

8 Мая 2026Обзоры

Победители премии TIPA 2026

Публикуем список камер, получивших награды TIPA 2026, со своими комментариями.
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23 Апреля 2026Обзоры

Объектив Таир-45 – отечественная новинка

Объектив Таир-45 – отечественная новинка от Лыткаринского завода оптического стекла.
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11 Февраля 2026Обзоры

Ricoh GR IV, краткий обзор

Коротко о Ricoh GR IV, продолжателе легендарной серии GR.
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25 Июля 2025Обзоры

Сумки, рюкзаки и чемоданы коллекции Tenba Cineluxe v2

Tenba Cineluxe v2 - выбор профессиональных видеооператоров и кинематографистов.
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20 Декабря 2024Обзоры

Обзор штатива BENRO Cyanbird TCBC15FS30

Представляем новинку в серии дизайнерских штативов BENRO Cyanbird TCBC15FS30.
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3 Мая 2024Обзоры

Как установить приложение Sony Creators' App

Как установить приложение Sony Creators' App для сопряжения камеры с телефоном: инструкция.
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31 Октября 2023Обзоры

Необходимое оборудование для успешного видеоблогера: Шаги к профессиональной видеосъемке

В мире современных медиа успешные видеоблогеры могут создавать контент высокого качества и привлекать миллионы зрителей.
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15 Октября 2023Обзоры

Где купить качественные бинокли с гарантией

Бинокль - это удивительный инструмент, который позволяет нам рассматривать далекие объекты с близкого расстояния.
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15 Октября 2023Обзоры

Как выбрать фотоаппараты Canon и подходящие объективы для них

В этой статье мы рассмотрим, как выбрать фотоаппараты Canon и подходящие объективы для них, учитывая различные потребности и бюджеты.
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13 Октября 2023Обзоры

Ключевые отличия между беззеркальными (системными) и зеркальными фотоаппаратами

С появлением беззеркальных (системных) фотоаппаратов фотографы получили новые инструменты, которые изменили способ восприятия и создания изображений.
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