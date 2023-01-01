Держатель для смартфона JOBY GripTight Mount PRO Phone
Код товара : УТ-00015748
Артикул : JB01389-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Держатель JOBY GripTight Mount PRO Phone позволяет зафиксировать любой смартфон (ширина устройства от 56 до 91 мм). Это универсальное крепление, которое может использоваться с портретной и с пейзажной ориентацией, а также с наклоном до 150°. Держатель крепится с помощью стандартного штативного винта 1/4". Его можно использовать для съемки на мобильные устройства, для записи звука, для крепления мобильных устройств в дополнительные гнезда штативов, на крепления-присоски, струбцины и так далее. GripTight Mount PRO сделано прочно и надежно: АБС пластик усилен стальными направляющими.
Характеристики:
Размеры: 7.5 х 5.5 х 13.7 см
Вес: 145 г
Совместимые устройства: с шириной корпуса 56 - 91 мм.
Крепление: резьба 1/4"-20
Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь, ТПЭ (термопластичные эластомеры).