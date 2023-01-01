Описание

Настольный штатив и «палка для селфи» 2 в 1. Подходит для телефонов, экшен-камер, VR камер (360°). Шаровая головка BallHead 1K позволяет свободно вращать телефон или камеру, снимать с вертикальной или горизонтальной ориентацией кадра. В комплекте также идет съемный пульт дистанционного управления Impulse, работающий по Bluetooth.

Зажим для телефона GripTight ONE, идущий в комплекте, работает с телефонами шириной от 56 до 91 мм. При необходимости его можно заменить на другой (с гнездом под штативный винт 1/4").