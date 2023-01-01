Штатив JOBY TelePod Mobile, телескопический, с пультом ДУ
Код товара : УТ-00041865
Артикул : JB01550-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, Joby BallHead 1K
Материал
пластик, нержавеющая сталь, резина (TPE)
Физические характеристики
Вес
189 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Настольный штатив и «палка для селфи» 2 в 1. Подходит для телефонов, экшен-камер, VR камер (360°). Шаровая головка BallHead 1K позволяет свободно вращать телефон или камеру, снимать с вертикальной или горизонтальной ориентацией кадра. В комплекте также идет съемный пульт дистанционного управления Impulse, работающий по Bluetooth.
Зажим для телефона GripTight ONE, идущий в комплекте, работает с телефонами шириной от 56 до 91 мм. При необходимости его можно заменить на другой (с гнездом под штативный винт 1/4").