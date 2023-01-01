Мини-штатив JOBY HandyPod Mobile Plus, с Bluetooth пультом, черный
Код товара : УТ-00047296
Артикул : JB01564-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, несъемная, винт 1/4"-20
Углы наклона ног
45°
Физические характеристики
Вес
185 г
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Настольный штатив HandyPod Mobile Plus оснащен держателем для телефона GripTight ONE и Bluetooth-пультом дистанционного управления Impulse. В сложенном положении ножки штатива образуют удобную прорезиненную рукоятку, которая значительно снижает раскачивание и дрожание изображения при съемке с рук.
Положение телефона меняется очень просто: нажатие кнопки на штативе разблокирует запорный механизм шаровой головки, позволяя вращать телефон и наклонять его в сторону на угол до 90°, для съемки в вертикальном положении.
Съемный пульт дистанционного управления Impulse работает с телефонами на iOS и Android: нажатие на кнопку спускает затвор в режиме фото или запускает / останавливает запись видео.
Держатель GripTight ONE можно снять со штатива, под ним находится стандартный штативный винт 1/4"-20 – можно использовать с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, экшен- и 360° камерами, а также с такими аксессуарами как вспышки или небольшие светодиодные осветители. Максимальная безопасная нагрузка: 1 кг.
Комплектация:
- Штатив
- Держатель для телефона
- Пульт дистанционного управления