Описание

Настольный штатив HandyPod Mobile Plus оснащен держателем для телефона GripTight ONE и Bluetooth-пультом дистанционного управления Impulse. В сложенном положении ножки штатива образуют удобную прорезиненную рукоятку, которая значительно снижает раскачивание и дрожание изображения при съемке с рук.

Положение телефона меняется очень просто: нажатие кнопки на штативе разблокирует запорный механизм шаровой головки, позволяя вращать телефон и наклонять его в сторону на угол до 90°, для съемки в вертикальном положении.

Съемный пульт дистанционного управления Impulse работает с телефонами на iOS и Android: нажатие на кнопку спускает затвор в режиме фото или запускает / останавливает запись видео.

Держатель GripTight ONE можно снять со штатива, под ним находится стандартный штативный винт 1/4"-20 – можно использовать с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, экшен- и 360° камерами, а также с такими аксессуарами как вспышки или небольшие светодиодные осветители. Максимальная безопасная нагрузка: 1 кг.

Комплектация: