Согласие на передачу персональных данных третьим лицам (далее – Согласие)

В Согласии используются термины и определения в соответствии с их значениями, как они определены в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон) и Политике конфиденциальности Общества с ограниченной ответственностью "АЙТИ ДЕПО".





Настоящим я подтверждаю, что обладаю достаточной для подачи настоящего Согласия дееспособностью и свободно, сознательно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью "АЙТИ ДЕПО" (далее – Оператор) ИНН 7840104689, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Загородный, д. 9, лит. А, пом. 17Н, часть, оф. 2, на обработку моих персональных данных, в том числе на передачу (доступ и предоставление) персональных данных третьим лицам, с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации или смешанным способом, размещаемых мной самостоятельно, а именно:

Фамилия.

Имя.

Отчество.

Адрес электронной почты.

Телефон.

Адрес доставки.

Данные файлов Сookies.

8. IP-адрес.





Я даю согласие на обработку своих персональных данных в следующих целях:

Регистрация и авторизация на сайте https://www.yarkiy.ru

Оформление и оплата заказа на товары/услуги на сайте https://www.yarkiy.ru

Подтверждение заказа, информирование о статусе заказа

Предоставление комментариев к заказу

Осуществление доставки заказа

Обеспечение функционирования и улучшение качества работы сайта https://www.yarkiy.ru, хранение персональных предпочтений и настроек Пользователя сайта. Получение доступа к функционалу сайта https://www.yarkiy.ru (включая доступ к корзине Пользователя, сохраняющей выбранные товары/услуги).





Настоящим Согласием, я подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой конфиденциальности Оператора, размещенной на сайте https://www.yarkiy.ru/info/policy.

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления Оператору до реализации целей, изложенных в настоящем Согласии, или до его отзыва в порядке, предусмотренном Законом.

Настоящим я подтверждаю свое согласие с тем, что Оператор вправе поручить передачу (доступ и предоставление) персональных данных третьим лицам, с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации или смешанным способом) перечисленных в настоящем Согласии моих персональных данных

ООО «СДЭК-Глобал» (ИНН 7722327689, 630007, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15, корп. 1, этаж 1,2),

ООО «Яндекс. Доставка» (ИНН 7716760301, 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1, этаж 13, пом. 13-40),

ООО «Мастер Пост» (ИНН 7802608526, 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 2-й верхний, д. 10, лит. А, пом. А-114),

ООО «Омниканальные технологии» (ИНН 7813278069; адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3Б, лит. А, пом. 5-Н (30,31)),

ООО «Смарт Телеком» (ИНН 7724797030, адрес: 117246, г. Москва, пр. Научный, д. 8, стр. 1, этаж 1, пом. IV, ком. 12),

ООО «Ассист» (ИНН 7825478305, 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, лит. А, пом. 35Н, оф. 308),

ООО «Яркий Мир» (ИНН 7801073290, 197046, г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.32, Лит.У, оф. 308),

ООО «Нэтстор» (ИНН 7842226788, 191024, г. Санкт-Петербург, проспект Невский, дом 148, лит. А, помещение 1-Н, офис 3),

ИП Бахолдин (ИНН 771100003392)

для содействия в достижении целей обработки этих данных Оператором.





Предоставляя настоящее Согласие, я:

- подтверждаю, что беру на себя ответственность за точность и достоверность предоставленных мной персональных данных и их своевременное обновление;

- обязуюсь в составе предоставляемых мной персональных данных не указывать данные, в отношении которых не должна осуществляться обработка Оператором и лицом, которому Оператором может быть поручена обработка персональных данных.

Настоящим я подтверждаю, что текст данного Согласия прочитан мной полностью и мне понятен, Согласие сформулировано конкретно, предметно, информативно и однозначно.