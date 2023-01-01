Штатив JOBY GripTight ONE GP Magnetic Impulse, с пультом.
Код товара : УТ-00034497
Артикул : JB01494-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год.
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Характеристики
Характеристики
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов.
Максимальная нагрузка
325 г.
Физические характеристики
Вес
96 г.
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки.
В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth.
Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.
- Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.
- Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов
- Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри.
- Компактный и легкий
- В комплекте пульт дистанционного управления JOBY Impulse, способный работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth