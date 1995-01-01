Штатив JOBY GripTight ONE GP Magnetic Impulse, с пультом.
Код товара:УТ-00034497
Артикул:JB01494-BWW*
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см16
Безопасная нагрузка, кг1
ГоловкаШаровая
Максимальная нагрузка325 г.
Материалнержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов.
Вес96 г.
Размеры3.4 х 5.2 х 16.5 см
Описание
Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки.
В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth.
Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.
- Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.
- Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов
- Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри.
- Компактный и легкий
- В комплекте пульт дистанционного управления JOBY Impulse, способный работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth