Штатив JOBY GripTight ONE GP Magnetic Impulse, с пультом.

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Код товара: УТ-00034497 Артикул: JB01494-BWW* Код товара: УТ-00034497 Артикул: JB01494-BWW* Максимальная высота, см 16 Безопасная нагрузка, кг 1 Головка Шаровая Максимальная нагрузка 325 г. Материал нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов. Вес 96 г. Размеры 3.4 х 5.2 х 16.5 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 16 Безопасная нагрузка, кг 1 Характеристики Головка Шаровая Максимальная нагрузка 325 г. Материал нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE, магниты из редкоземельных металлов. Физические характеристики Вес 96 г. Размеры 3.4 х 5.2 х 16.5 см Описание Компактный штатив GripTight ONE GP Magnetic Impulse позволяет установить технику для съемки практически под любым углом. Обернув гибкие ноги штатива вокруг различных объектов, можно выбирать уникальные ракурсы съемки. В комплекте идет пульт Д/У, позволяющий работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth. Штатив совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.

Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов

Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих резиновых ножек с неодимовыми магнитами внутри.

Компактный и легкий

В комплекте пульт дистанционного управления JOBY Impulse, способный работать на расстоянии до 90 м благодаря технологии Bluetooth Видео Наш обзор

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