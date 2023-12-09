Новости и публикации
9 Декабря 2023Новости
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Фоторюкзаки TENBA Axis LT со скидкой - 40%
22 Ноября 2023Акции
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20 Ноября 2023Анонсы
Анонс Leica M11-P
Анонс Leica M11-P
14 Ноября 2023Анонсы
Анонс Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM
Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM - новый доступный супертелеобъектив, выходящий в декабре 2023 г.
13 Ноября 2023Анонсы
Анонс Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z
Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z – универсальный стандартный зум объектив с высокой светосилой и опциональной функцией Power Zoom.
13 Ноября 2023Анонсы
Анонс Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM
Компания Canon представила доступный сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер EOS R формата APS-C: RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM.
10 Ноября 2023Анонсы
Zhiyun FIVERAY M20 и FIVERAY M20C
Компания Zhiyun представляет два новых светодиодных источника света – FIVERAY M20 и FIVERAY M20C.
10 Ноября 2023Анонсы
Анонс Sony FE 300mm F2.8 GM OSS
Анонс Sony FE 300mm F2.8 GM OSS
8 Ноября 2023Анонсы
Анонс Sony a9 III (ILCE-9M3)
Sony a9 III – новый спортивный флагман. Глобальный затвор и 120 кадров/с.
31 Октября 2023Обзоры
Необходимое оборудование для успешного видеоблогера: Шаги к профессиональной видеосъемке
В мире современных медиа успешные видеоблогеры могут создавать контент высокого качества и привлекать миллионы зрителей.