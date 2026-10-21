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Новости и публикации

21 Октября 2026Акции

Аккумулятор в подарок к Ricoh GR IV

Оригинальный аккумулятор в подарок при покупке фотокамеры RICOH GR IV
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20 Октября 2026Анонсы

Анонсирован Sigma 50-120mm f/2.8 DG OS Contemporary

Светосильный телеобъектив для APS-C камер скоро поступит в продажу.
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19 Октября 2026НовостиНовинки

Polaroid Go Generation 3 – уже в продаже!

Компактные камеры моментальной печати ждут вас в наших магазинах.
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5 Октября 2026НовостиНовинки

Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG и 85mm f/1.2 DG Art

В продажу поступила пара новых объективов от Sigma – универсальный зум 20-60mm f/2.8-4 DG и портретный 85mm f/1.2 DG Art.
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2 Октября 2026Акции

Аккумулятор в подарок к Canon EOS R8 Body

Аккумулятор Canon LP-E17 в подарок при покупке Canon EOS R8 Body
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29 Сентября 2026Анонсы

Анонсирован Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G

Это первый «родной» фишай-объектив от Sony за все годы существования байонета E.
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29 Сентября 2026Анонсы

Анонсирована Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2)

Основная вспышка от Canon получила небольшое обновление.
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28 Сентября 2026Анонсы

Анонс Canon EOS R8 Mark II

Компания Canon представила новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат – EOS R8 Mark II.
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10 Сентября 2026НовостиНовинки

Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR – скоро в продаже

Новый сверхдлиннофокусный Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR ожидается этой осенью.
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4 Сентября 2026НовостиНовинки

Panasonic L10 – скоро в продаже!

В продажу поступает анонсированный весной Panasonic L10, компактный фотоаппарат премиум-класса.
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