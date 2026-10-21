Новости и публикации
21 Октября 2026Акции
Аккумулятор в подарок к Ricoh GR IV
Оригинальный аккумулятор в подарок при покупке фотокамеры RICOH GR IV
20 Октября 2026Анонсы
Анонсирован Sigma 50-120mm f/2.8 DG OS Contemporary
Светосильный телеобъектив для APS-C камер скоро поступит в продажу.
19 Октября 2026НовостиНовинки
Polaroid Go Generation 3 – уже в продаже!
Компактные камеры моментальной печати ждут вас в наших магазинах.
5 Октября 2026НовостиНовинки
Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG и 85mm f/1.2 DG Art
В продажу поступила пара новых объективов от Sigma – универсальный зум 20-60mm f/2.8-4 DG и портретный 85mm f/1.2 DG Art.
2 Октября 2026Акции
Аккумулятор в подарок к Canon EOS R8 Body
Аккумулятор Canon LP-E17 в подарок при покупке Canon EOS R8 Body
29 Сентября 2026Анонсы
Анонсирован Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G
Это первый «родной» фишай-объектив от Sony за все годы существования байонета E.
29 Сентября 2026Анонсы
Анонсирована Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2)
Основная вспышка от Canon получила небольшое обновление.
28 Сентября 2026Анонсы
Анонс Canon EOS R8 Mark II
Компания Canon представила новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат – EOS R8 Mark II.
10 Сентября 2026НовостиНовинки
Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR – скоро в продаже
Новый сверхдлиннофокусный Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR ожидается этой осенью.
4 Сентября 2026НовостиНовинки
Panasonic L10 – скоро в продаже!
В продажу поступает анонсированный весной Panasonic L10, компактный фотоаппарат премиум-класса.