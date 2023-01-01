Держатель смартфона JOBY Freehold Universal kit, черный
Код товара : УТ-00057578
Артикул : JB01605-BWW*
60%
1 990 ₽
799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.030
Описание
- Быстрая фиксация телефона на гибких ножках или GorillaPod®
- Надежное крепление к телефону с помощью эластичной петли
- Надежно крепится к телефону благодаря автоматическому фиксатору
- Множество вариантов крепления телефона благодаря гибким ножкам
- Приклеивается к большинству смартфонов и чехлов
Многофункциональный держатель для смартфона с петлей для пальца. Помогает надежно удерживать смартфон, позволяя сосредоточиться на создании невероятного контента.
- Максимальная нагрузка: 0.5 кг
- Размеры: 9.44 x 3.2 x 0.72 см
- Рабочая температура: от -10° до 40°
- Материалы: алюминий, поликарбонат, термополиуретан, эластичная ткань
- Вес: 31 г
Комплектация: зажим для телефона, гибкий шарнир, штативный адаптер.