Штатив JOBY Compact Advanced, c головкой
Код товара : УТ-00055287
Артикул : JB01763-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий + пластик
Максимальная высота
165 см
Длина в сложенном положении
44 см
Физические характеристики
Вес
1.42 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
JOBY Compact Advanced — это полноразмерный штатив продвинутого уровня серии Compact. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.
Трехосевая голова позволяет разделить движения по осям наклона и панорамирования, и снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K, которую можно встретить в составе штативного комплекта GorillaPod 3K Kit. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки. Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам.
Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование. Штатив рассчитан на нагрузку до 3 кг, позволит установить самые современные модели техники, будучи уверенным в устойчивости и надежности.