Описание

JOBY Compact Advanced — это полноразмерный штатив продвинутого уровня серии Compact. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.

Трехосевая голова позволяет разделить движения по осям наклона и панорамирования, и снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K, которую можно встретить в составе штативного комплекта GorillaPod 3K Kit. Голова имеет складные ручки, позволяя компактно перевозить штатив во время транспортировки. Ноги штатива легко складываются благодаря быстрым надежным фиксаторам.

Компактный, надежный и легкий алюминиевый штатив рассчитан на ежедневное использование. Штатив рассчитан на нагрузку до 3 кг, позволит установить самые современные модели техники, будучи уверенным в устойчивости и надежности.