Вакансии компании "Яркий фотомаркет"
Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!
Компания более 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.
«Яркий фотомаркет» - это крупнейшая сеть фотомагазинов в России.
Направления компании:
- розничные, оптовые, тендерные, интернет продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные фототовары со всего мира;
- фотопечать, фотокниги, фото на документы и производство всех возможных фото и полиграфических услуг;
- авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр ремонта и обслуживания фототехники;
Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.
В компании работает более 400 сотрудников, их большая часть работает более 20 лет в фотобизнесе!
Мы уверены, что именно сотрудники увеличивают ценность и качество нашего бизнеса.
Персонал — ключ нашего успеха. Мы заинтересованы в поиске и привлечении в свой коллектив профессиональных, трудолюбивых и инициативных людей.
Открытые вакансии:
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДАЖАМ ФОТОУСЛУГ (Санкт-Петербург)
Заработная плата от 60 000 до 95 000
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Стабильная заработная плата от 60 000 рублей и выше, без задержек (оклад + % с продаж);
- Минимальный доход наших Консультантов минимум 60 000 рублей.
- Оплачиваемое обучение в период стажировки;
- Сменный график: 2/2, 3/3
- Есть возможность выбрать удобный район города для работы.
- Работа в стабильной и надежной компании, Профессиональный и карьерный рост;
Оформление согласно ТК РФ, соблюдение всех социальных гарантий:
- Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней);
- Оплата больничного листа;
- Корпоративные скидки на продукцию компании;
- Подарки сотрудникам и детям сотрудников к Новому году, Дню Рождения;
- Дружный и творческий коллектив;
ВАШИ ЗАДАЧИ:
- Предоставление консультаций и продажа услуг компании, таких как: фотопечать, фотокниги и полиграфия (проводим обучение);
- Выполнение планов продаж по ассортименту магазина;
- Оформление и выдача заказов на фотоуслуги;
- Работа с кассой и 1С (проводим обучение);
ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:
- Уверенное владение ПК
- Желание обучаться и развиваться;
- Грамотную речь, вежливость, клиентоориентированность;
- Опыт работы в сфере продаж и обслуживания, либо желание развиваться в этой сфере
Резюме можно отправить по адресу: tash@yarkiy.ru
Или на whatsapp: +7 931-229-05-15