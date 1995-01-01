Вакансии компании "Яркий фотомаркет"









Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!





Компания более 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.

«Яркий фотомаркет» - это крупнейшая сеть фотомагазинов в России.

Направления компании:

- розничные, оптовые, тендерные, интернет продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные фототовары со всего мира;

- фотопечать, фотокниги, фото на документы и производство всех возможных фото и полиграфических услуг;

- авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр ремонта и обслуживания фототехники;

Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

В компании работает более 400 сотрудников, их большая часть работает более 20 лет в фотобизнесе!





Мы уверены, что именно сотрудники увеличивают ценность и качество нашего бизнеса.



Персонал — ключ нашего успеха. Мы заинтересованы в поиске и привлечении в свой коллектив профессиональных, трудолюбивых и инициативных людей.

Открытые вакансии:





КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДАЖАМ ФОТОУСЛУГ (Санкт-Петербург)

Заработная плата от 60 000 до 95 000

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Стабильная заработная плата от 60 000 рублей и выше, без задержек (оклад + % с продаж) ;

; Минимальный доход наших Консультантов минимум 60 000 рублей .

. Оплачиваемое обучение в период стажировки;

Сменный график: 2/2, 3/3

Есть возможность выбрать удобный район города для работы.

Работа в стабильной и надежной компании, Профессиональный и карьерный рост;

Оформление согласно ТК РФ, соблюдение всех социальных гарантий: Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней); Оплата больничного листа;

Корпоративные скидки на продукцию компании;

Подарки сотрудникам и детям сотрудников к Новому году, Дню Рождения;

Дружный и творческий коллектив;

ВАШИ ЗАДАЧИ:

Предоставление консультаций и продажа услуг компании, таких как: фотопечать, фотокниги и полиграфия (проводим обучение);

Выполнение планов продаж по ассортименту магазина;

Оформление и выдача заказов на фотоуслуги;

Работа с кассой и 1С (проводим обучение);

ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:

Уверенное владение ПК

Желание обучаться и развиваться;

Грамотную речь, вежливость, клиентоориентированность;

Опыт работы в сфере продаж и обслуживания, либо желание развиваться в этой сфере





Резюме можно отправить по адресу: tash@yarkiy.ru

Или на whatsapp: +7 931-229-05-15