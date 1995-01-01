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Вакансии компании "Яркий фотомаркет"



Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!


Компания более 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе. 

«Яркий фотомаркет» - это крупнейшая сеть фотомагазинов в России.

Направления  компании:

- розничные, оптовые, тендерные, интернет продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов,  новинки и уникальные фототовары со всего мира;

- фотопечать, фотокниги, фото на документы и производство  всех возможных фото и полиграфических услуг;

- авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр ремонта и обслуживания фототехники;

Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

В компании работает более 400 сотрудников, их большая часть работает более 20 лет в фотобизнесе!


Мы уверены, что именно сотрудники увеличивают ценность и качество нашего бизнеса.

Персонал — ключ нашего успеха. Мы заинтересованы в поиске и привлечении в свой коллектив профессиональных, трудолюбивых и инициативных людей.

Открытые вакансии:

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДАЖАМ ФОТОУСЛУГ (Санкт-Петербург)

Заработная плата от 60 000 до 95 000

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

  • Стабильная заработная плата от 60 000 рублей и выше, без задержек (оклад + % с продаж);
  • Минимальный доход наших Консультантов минимум 60 000 рублей.
  • Оплачиваемое обучение в период стажировки;
  • Сменный график: 2/2, 3/3
  • Есть возможность выбрать удобный район города для работы.
  • Работа в стабильной и надежной компании, Профессиональный и карьерный рост;

  • Оформление согласно ТК РФ, соблюдение всех социальных гарантий:

    • Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней);
    • Оплата больничного листа;
  • Корпоративные скидки на продукцию компании;
  • Подарки сотрудникам и детям сотрудников к Новому году, Дню Рождения;
  • Дружный и творческий коллектив;

ВАШИ ЗАДАЧИ:

  • Предоставление консультаций и продажа услуг компании, таких как: фотопечать, фотокниги и полиграфия (проводим обучение);
  • Выполнение планов продаж по ассортименту магазина;
  • Оформление и выдача заказов на фотоуслуги;
  • Работа с кассой и 1С (проводим обучение);

ОТ ВАС МЫ ОЖИДАЕМ:

  • Уверенное владение ПК
  • Желание обучаться и развиваться;
  • Грамотную речь, вежливость, клиентоориентированность;
  • Опыт работы в сфере продаж и обслуживания, либо желание развиваться в этой сфере



Резюме можно отправить по адресу: tash@yarkiy.ru
Или на whatsapp: +7 931-229-05-15