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Штатив JOBY Compact Action, c головкой

  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
  • Compact Action, c головкой
Код товара:УТ-00055285
Артикул:JB01761-BWW

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

JOBY Compact Action — это полноразмерный штатив, в котором вы найдете мощный творческий потенциал. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.

Будьте готовы быть поражены дизайном головы штатива Compact Action, которая снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K из комплекта GorillaPod 3K Kit. Управление шаровой головой штатива Compact Action осуществляется при помощи эргономичной рукоятки в форме джойстика. Голова снабжена удобным фиксирующим колесом, удобная рукоятка позволит снять более плавное видео. С рычажным переключателем фото/видео Вы сможете перейти из режима фотосъемки к видеосъемке за секунды, не потеряв ни одного кадра.

Штатив рассчитан на камеру или любое другое оборудование весом 1.5 кг. Компактный легкий штатив снабжен надежными быстрыми фиксаторами ног.

Комплектация: штатив, чехол.