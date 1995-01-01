JOBY Compact Action — это полноразмерный штатив, в котором вы найдете мощный творческий потенциал. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.

Будьте готовы быть поражены дизайном головы штатива Compact Action, которая снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K из комплекта GorillaPod 3K Kit. Управление шаровой головой штатива Compact Action осуществляется при помощи эргономичной рукоятки в форме джойстика. Голова снабжена удобным фиксирующим колесом, удобная рукоятка позволит снять более плавное видео. С рычажным переключателем фото/видео Вы сможете перейти из режима фотосъемки к видеосъемке за секунды, не потеряв ни одного кадра.

Штатив рассчитан на камеру или любое другое оборудование весом 1.5 кг. Компактный легкий штатив снабжен надежными быстрыми фиксаторами ног.

Комплектация: штатив, чехол.