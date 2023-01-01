Штатив JOBY Compact Action, c головкой
Код товара : УТ-00055285
Артикул : JB01761-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий, резина, пластик, сталь
Максимальная высота
155 см
Длина в сложенном положении
45 см
Физические характеристики
Вес
1.16 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
JOBY Compact Action — это полноразмерный штатив, в котором вы найдете мощный творческий потенциал. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY.
Будьте готовы быть поражены дизайном головы штатива Compact Action, которая снабжена такой же быстросъемной площадкой, как и шаровая голова BallHead 3K из комплекта GorillaPod 3K Kit. Управление шаровой головой штатива Compact Action осуществляется при помощи эргономичной рукоятки в форме джойстика. Голова снабжена удобным фиксирующим колесом, удобная рукоятка позволит снять более плавное видео. С рычажным переключателем фото/видео Вы сможете перейти из режима фотосъемки к видеосъемке за секунды, не потеряв ни одного кадра.
Штатив рассчитан на камеру или любое другое оборудование весом 1.5 кг. Компактный легкий штатив снабжен надежными быстрыми фиксаторами ног.
Комплектация: штатив, чехол.