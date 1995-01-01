Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Stand с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Штатив можно использовать как с головой BallHead 3K Pro, так и без нее, он позволяет вести съемку с разных углов и под разными ракурсами.

Серия штативов Joby GorillaPod 3K PRO – идеальное решения для современных блоггеров и влоггеров

Серия штативов Joby GorillaPod 3K PRO – профессиональные металлические штативы для владельцев современных зеркальных и беззеркальных камер. Штативы GorillaPod 3K PRO могут использоваться как с головой BallHead 3K PRO, с быстрозажимным основанием под площадку стандарта Arca Swiss, так и без головы.

Штативы Joby GorillaPod 3K PRO в первую очередь ориентированы на блоггеров, влоггеров и создателей контента, которым необходим универсальный прочный надежный штатив для работы с легкими профессиональными камерами до 3 кг. Благодаря надежной металлической конструкции штатива 3K PRO, съемку можно провести в любом месте, надежно закрепив и установив штатив на любой поверхности.