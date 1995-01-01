Электронная подарочная карта
Оформите и отправьте подарок онлайн всего в несколько кликов
Оформите подарочную карту онлайн
Быстро и удобно
Дарите подарки любимым онлайн! Карту доставим в течение 5 минут или в выбранное вами время.
Дарите любую сумму по вашему желанию
Вы можете внести на карту любую произвольную сумму.
Красивый дизайн
Выбирайте подарочную карту в стильном дизайне. При открытии карты получатель увидит красивую анимацию.Пример анимации
Как пользоваться электронной подарочной картой?
01. Откройте карту по ссылке из sms или e-mail и нажмите на кнопку «Получить пин». Код придет в sms на указанный номер.
02. Сообщите кассиру в розничном магазине, что хотите оплатить покупку электронной подарочной картой. Предъявите карту с экрана смартфона или распечатайте заранее. Можно добавлять карту в кошельки Google Pay и Apple Pay.
03. Назовите сумму для списания и пин-код.
04. Если сумма оплаты подарочной картой меньше суммы покупки, Вы сможете доплатить разницу деньгами или баллами. Неиспользованный остаток номинала сохраняется на карте в течение всего срока действия (3 года).