Дарите подарки любимым онлайн! Карту доставим в течение 5 минут или в выбранное вами время.

01 . Откройте карту по ссылке из sms или e-mail и нажмите на кнопку «Получить пин». Код придет в sms на указанный номер.

02 . Сообщите кассиру в розничном магазине, что хотите оплатить покупку электронной подарочной картой. Предъявите карту с экрана смартфона или распечатайте заранее. Можно добавлять карту в кошельки Google Pay и Apple Pay.

03 . Назовите сумму для списания и пин-код.