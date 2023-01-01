Подарочный сертификат
Подарите подарочный сертификат на товары и услуги компании «Яркий фотомаркет»!
Вы хотите подарить что-то связанное с фотографией, но сомневаетесь, что выбрать? Подарочный сертификат «Яркий фотомаркет» — это универсальный подарок на все случаи жизни! Отмените утомительный поход по магазинам в поисках подарка!
Возможные номиналы подарочных карт «Яркий фотомаркет»:
- 1 000 ₽
- 3 000 ₽
- 5 000 ₽
- 10 000 ₽
Количество покупок по карте не ограничено. Если сумма покупки превышает остаток денежных средств на карте, — покупатель оплачивает сумму превышения отдельно.
Узнать баланс на подарочной карте
Остаток денежных средств на карте не возвращается. Баланс денежных средств на подарочной карте можно узнать, заполнив форму ниже:
Подарочный
сертификат
Отмените утомительный поход по магазинам в поисках подарка! Подарите подарочный сертификат на товары и услуги компании «Яркий фотомаркет».
Приобрести, пополнить и совершить покупку по подарочным сертификатам возможно только в магазинах по следующим адресам:
В Санкт-Петербурге
- Некрасова ул., 1 - Pro-Center
- Просвещения просп., 72 - Pro-Center
- Большой просп. П.С., 50
- В.О. 7-я линия, 32
- Замшина ул., 31
- Московский просп., 163
- Луначарского просп., д.11 - Fujifilm
- Невский просп., 148
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
- Садовая ул., 24
В профессиональном фотоцентре Foto-one возможно совершить покупку по подарочному сертификату. Приобретение и пополнение сертификата в данном магазине временно недоступно.