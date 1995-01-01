Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Электронная подарочная карта

Оформите и отправьте подарок онлайн всего в несколько кликов

Электронная подарочная карта

Оформите подарочную карту онлайн

Быстро и удобно

Дарите подарки любимым онлайн! Карту доставим в течение 5 минут или в выбранное вами время.

Быстро и удобно

Дарите любую сумму по вашему желанию

Вы можете внести на карту любую произвольную сумму.

Дарите любую сумму по вашему желанию

Красивый дизайн

Выбирайте подарочную карту в стильном дизайне. При открытии карты получатель увидит красивую анимацию.

Красивый дизайнПример анимации

Как пользоваться электронной подарочной картой?

01. Откройте карту по ссылке из sms или e-mail и нажмите на кнопку «Получить пин». Код придет в sms на указанный номер.

02. Сообщите кассиру в розничном магазине, что хотите оплатить покупку электронной подарочной картой. Предъявите карту с экрана смартфона или распечатайте заранее. Можно добавлять карту в кошельки Google Pay и Apple Pay.

03. Назовите сумму для списания и пин-код.

04. Если сумма оплаты подарочной картой меньше суммы покупки, Вы сможете доплатить разницу деньгами или баллами. Неиспользованный остаток номинала сохраняется на карте в течение всего срока действия (3 года).

Правила использования электронных подарочных карт

Правила использования электронных подарочных карт