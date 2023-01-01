Описание

Вам не нужно больше тянуться к кнопке на смартфоне! Вы просто подключаете свой гаджет к устройству с помощью Bluetooth технологии и начинаете снимать фото или видео. Нет необходимости в приложении: одна кнопка работает без проблем со смартфонами Apple и Android. Светодиод вокруг кнопки загорается при запуске камеры и мигает при синхронизации с устройством.

Joby Impulse работает от сменной батареи CR2032 и поставляется с адаптером для крепления к держателю Joby GripTight. В комплект также входит шнурок для фиксации пульта на связке ключей или на лямке брюк.