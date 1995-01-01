Яркий фотомаркет: Комиссионная фототехника

Продайте или обменяйте свою фототехнику за 1 день!



Мы выкупаем фотоаппараты, объективы и аксессуары — быстро, безопасно и по честной цене.

Хотите обновку? Засчитаем вашу технику в счёт оплаты новых или б/у товаров.



Почему это удобно:

• Быстрая оценка — в магазине или онлайн.

• Честная цена, без риска и лишних переговоров.

• Возможность протестировать товар перед покупкой.

• Гарантия 90-180 дней на комиссионную технику.

• Дистанционный выкуп по всей России — без визитов в магазин.



Как это работает:

1. Принесите технику в магазин или сфотографируйте Вашу технику (с 3-4 ракурсов) и отправьте нам заявку

В Telegram: t.me/FotoOne_TradeIn или

На почту:tradein@foto-one.com или

Через форму заявки расположенную выше.

2. Получите предварительную оценку.

3. Согласовали цену — сдаёте технику и получаете деньги или скидку на новую покупку.



Где работает выкуп:

«Foto-one» Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16

«Foto-one» Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 1

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 72

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Московский просп., д. 163

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 32

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Невский просп., 148

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Садовая , 24

«Яркий фотомаркет» Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 92

«Яркий фотомаркет» Краснодар, ул. Красная, д. 145

«Яркий фотомаркет» Новосибирск, Ядринцевская улица, д. 46

«Яркий фотомаркет» Тюмень, Комсомольская улица, д. 75.











​По всем вопросам: +7 921 426-77-80 (звонок, Макс, Telegram).

​Продавайте технику легко и обновляйтесь выгодно с "Ярким фотомаркетом" и Foto-one!​

