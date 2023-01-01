Яркий фотомаркет: Комиссионная фототехника

Выкупим вашу фототехнику за 1 день или обменяем на новую! Быстрая оценка техники. Покупаем фотоаппараты, объективы и другую фототехнику.

Принимаем в зачет при покупке новых или БУ товаров.

Платим до 80% от цен Авито. Наши комиссионные отделы работают в магазинах «Foto-one» Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16

«Яркий фотомаркет» Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1

«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 1

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 72

«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Московский просп., д. 163

«Яркий фотомаркет» Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 92

«Яркий фотомаркет» Краснодар, ул. Красная, д. 145 Оценка состояния производится по пятибальной шкале new - совершенно новая техника (но без гарантии);

5 - фототехника бывшая в эксплуатации, практически без следов использования;

4 - фототехника с видимыми следами использования, но полностью исправная;

3 - фототехника со значительными следами использования, но полностью исправная. Гарантийные обязательства Покупателям комиссионного товара мы предоставляем возможность протестировать технику и проверить ее состояние до заключения договора купли-продажи. Гарантийный срок на товар составляет 90 дней, если больший срок не установлен неистекшей гарантией от производителя (изготовителя).

Для предварительной оценки Вашей фототехники, пожалуйста, заполните заявку. Обращаем внимание, что дистанционная оценка является предварительной. Точная стоимость определяется специалистом в магазине. Мы предлагаем лучшие условия по покупке вашей фототехники. Собирайте максимально полный комплект и приезжайте к нам в магазин. Не забудьте взять с собой паспорт и реквизиты вашей банковской карты. Для вашего удобства, мы работаем каждый день с 9-00 до 21-00.