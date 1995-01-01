Яркий фотомаркет: Комиссионная фототехника
Продайте или обменяйте свою фототехнику за 1 день!
Мы выкупаем фотоаппараты, объективы и аксессуары — быстро, безопасно и по честной цене.
Хотите обновку? Засчитаем вашу технику в счёт оплаты новых или б/у товаров.
Почему это удобно:
• Быстрая оценка — в магазине или онлайн.
• Честная цена, без риска и лишних переговоров.
• Возможность протестировать товар перед покупкой.
• Гарантия 90-180 дней на комиссионную технику.
• Дистанционный выкуп по всей России — без визитов в магазин.
Как это работает:
1. Принесите технику в магазин или сфотографируйте Вашу технику (с 3-4 ракурсов) и отправьте нам заявку
В Telegram: t.me/FotoOne_TradeIn или
На почту:tradein@foto-one.com или
Через форму заявки расположенную выше.
2. Получите предварительную оценку.
3. Согласовали цену — сдаёте технику и получаете деньги или скидку на новую покупку.
Где работает выкуп:
«Foto-one» Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16
«Foto-one» Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2
«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1
«Яркий фотомаркет» Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 1
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 72
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Московский просп., д. 163
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 32
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, Невский просп., 148
«Яркий фотомаркет» Санкт-Петербург, ул. Садовая , 24
«Яркий фотомаркет» Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 92
«Яркий фотомаркет» Краснодар, ул. Красная, д. 145
«Яркий фотомаркет» Новосибирск, Ядринцевская улица, д. 46
«Яркий фотомаркет» Тюмень, Комсомольская улица, д. 75.
По всем вопросам: +7 921 426-77-80 (звонок, Макс, Telegram).
Продавайте технику легко и обновляйтесь выгодно с "Ярким фотомаркетом" и Foto-one!