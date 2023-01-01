Штатив JOBY GorillaPod 500, черный
Код товара : УТ-00047304
Артикул : JB01502-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE, алюминий
Физические характеристики
Вес
0,079 кг
Вес (брутто), г
0.079
Описание
Новый форм-фактор! Встречайте GorillaPod 500 – более грузоподъемный вариант GorillaPod 325. Ищете компактный и гибкий штатив для серьезных любительских камер, таких, как Canon G-серии или Sony серии RX100? Вот лучший выбор для Вас! Штатив снабжен новой шаровой головой, позволяющей устанавливать технику в портретной ориентации.
- Новая шаровая голова усиленной конструкции с возможностью наклона на 90 градусов прекрасно подходит для съемки в портретной ориентации – для автопортретов и трансляций в прямом эфире
- Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов
- Универсальный: закрепите на этом штативе компактную цифровую камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 500 г с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight
- Компактный и легкий, помещается в карман
- Надежный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.