Описание

GorillaPod 5K – самый грузоподъемный из штативов серии GorillaPod. Вы не поверите, но он на самом деле выдерживает 5 кг, т.е., например камеру уровня Canon 1D с объективом типа 70-200/2.8, и даже больше. Конструкция из анодированного алюминия обеспечивает прочность и плавность. Штатив может использоваться тремя способами: как тренога, как рукоятка (удобно для видео и селфи) и как обвивающий держатель для крепления на разного рода трубах, перекладинах, ветках и т.д.

GorillaPod 5K Stand поставляется без штативной головы. Штативный винт 1/4"-20 позволяет устанавливать камеры, вспышки, переносные моноблоки типа Profoto B1, светодиодные панели, микрофоны, проекторы, смартфоны и планшеты (через специальный держатель). Регулировать наклон можно с помощью наклона ног.