Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.

Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов

Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих технику резиновых ножек

Компактный и легкий, прекрасно помещается в карман

В комплекте новая шаровая голова с усиленными деталями из нержавеющей стали и функцией складывания вправо - делать портреты стало еще легче!

Присоедини смартфон, изогни ножки и установи нужный ракурс - встречайте самое компактное решение для мобильной фотографии! Комплект GripTight ONE GP Stand - это облегченная версия серьезных гибких штативов GorillaPod®, и он отлично подойдет для небольших камер и смартфонов.

GripTight ONE совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.