Мини-штатив JOBY GripTight ONE GP Stand, черный
Код товара : УТ-00047291
Артикул : JB01491-0WW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE
Физические характеристики
Вес
0,071 кг
Вес (брутто), г
0.322
Описание
Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов - крепить их к держателю можно в чехле или без него.
Позволяет снимать с необычных и уникальных ракурсов благодаря гибким ногам, которые можно оборачивать вокруг различных объектов
Фото- и видеосъемка на любой поверхности за счет стабилизирующих технику резиновых ножек
Компактный и легкий, прекрасно помещается в карман
В комплекте новая шаровая голова с усиленными деталями из нержавеющей стали и функцией складывания вправо - делать портреты стало еще легче!
Присоедини смартфон, изогни ножки и установи нужный ракурс - встречайте самое компактное решение для мобильной фотографии! Комплект GripTight ONE GP Stand - это облегченная версия серьезных гибких штативов GorillaPod®, и он отлично подойдет для небольших камер и смартфонов.
GripTight ONE совместим со смартфонами шириной от 56 до 91 мм - от iPhone SE вплоть до iPhone 7 Plus, Google Pixel, серией Samsung Galaxy и многими другими.