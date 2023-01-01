Штатив JOBY Compact Light Kit, c головкой
Код товара : УТ-00055284
Артикул : JB01760-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий, резина, пластик, сталь
Длина в сложенном положении
40 см
Физические характеристики
Вес
870 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
JOBY Compact Light Kit — это полноразмерный штатив, в котором вы найдете мощный творческий потенциал. Штатив можно использовать в сочетании с другими продуктами семейства JOBY. Стандартное крепление с резьбой 1/4"-20 позволит быстро и легко установить камеру или любое другое оборудование весом до 1.5 кг на удобную встроенную шаровую голову.
В комплекте держатель для смартфона, на обоих концах которого имеются разъемы «холодный башмак», позволяя добавить свет на одном конце и микрофон на другом и приступить к съемке видеоблога. Дизайн держателя позволяет быстро перейти с горизонтального режима на портретный и подготовиться к съемке роликов TikTok за секунды! Компактный легкий штатив снабжен надежными фиксаторами ног.
Комплектация: штатив, держатель для телефона, чехол.