Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount, черный
Код товара : УТ-00057579
Артикул : JB01606-BWW*
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
- Надежно удерживает телефон с помощью встроенной эластичной петли
- Растягивающаяся универсальная эластичная петля для пальца
- Приклеивается к большинству смартфонов и чехлов
- Установка смартфона в вертикальном и горизонтальном положениях
- Компактные размеры не мешают использовать смартфон
Многофункциональный держатель для смартфона с петлей для пальца. Помогает надежно удерживать смартфон, позволяя сосредоточиться на создании невероятного контента.
- Максимальная нагрузка: 0.5 кг
- Рабочая температура: от -10° до 40°
- Материалы: поликарбонат, эластичная ткань, клейкая основа
- Вес: 14 г