Описание

Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505 - это новое поколение штатива. Следующее поколение GorillaPod Original! GorillaPod 325 оснащен усиленной шариковой головкой из нержавеющей стали с углом наклона 90 °, идеально подходящей для съемки в портретном или альбомном режиме.

Гибкость: ножка наклоняется под разным углом для создания качественной фото и видеосъемки

Универсальность: монтируйте камеры с точечной съемкой, подсветкой, микрофоном, проектором Pico, динамиком, любым устройством весом до 325 граммов с крепежом для штатива ¼ "-20 или смартфоном с креплением JOBY GripTight

Портативный: компактный и легкий (весит менее 60 г.) для легкой транспортировки в кармане, сумочке или рюкзаке

Крепкий: вмещает устройства весом до 325 граммов

Стабильность: прорезиненные кольца и ножные захваты обеспечивают улучшенную стабильность в сложной местности

Прочный: более 100 пластиковых смесей, проверенных для определения наилучшего материала для оптимального ощущения и надежности.