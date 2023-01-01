Штатив JOBY GorillaPod 325, черный/серый
Код товара : УТ-00032574
Артикул : JB01505-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
АБС-пластик, нержавеющая сталь, TPE
Максимальная нагрузка
325 г.
Физические характеристики
Вес
0,052 кг
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Joby GorillaPod 325 Black-Grey JB01505 - это новое поколение штатива. Следующее поколение GorillaPod Original! GorillaPod 325 оснащен усиленной шариковой головкой из нержавеющей стали с углом наклона 90 °, идеально подходящей для съемки в портретном или альбомном режиме.
Гибкость: ножка наклоняется под разным углом для создания качественной фото и видеосъемки
Универсальность: монтируйте камеры с точечной съемкой, подсветкой, микрофоном, проектором Pico, динамиком, любым устройством весом до 325 граммов с крепежом для штатива ¼ "-20 или смартфоном с креплением JOBY GripTight
Портативный: компактный и легкий (весит менее 60 г.) для легкой транспортировки в кармане, сумочке или рюкзаке
Крепкий: вмещает устройства весом до 325 граммов
Стабильность: прорезиненные кольца и ножные захваты обеспечивают улучшенную стабильность в сложной местности
Прочный: более 100 пластиковых смесей, проверенных для определения наилучшего материала для оптимального ощущения и надежности.