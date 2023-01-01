Штатив JOBY GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
Код товара : УТ-00047303
Артикул : JB01503-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
армированный ABS-пластик, резина TPE, сталь
Физические характеристики
Вес
0,197 кг
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности.
Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight
Компактный и легкий: помещается в карман, фото-сумку или рюкзак
Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг
Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью
Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.
Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель
Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.