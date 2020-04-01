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Штатив JOBY GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый

  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
  • GorillaPod 1K Kit штатив с головкой (GP2/Hybrid), черный/серый
Код товара:УТ-00047303
Артикул:JB01503-BWW

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности.
Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight
Компактный и легкий: помещается в карман, фото-сумку или рюкзак
Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг
Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью
Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.
Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель

Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.