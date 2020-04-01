Гибкий: оберните, установите, зажмите. Гибкие ножки штатива позволяют адаптировать его к почти любой поверхности.

Универсальный: закрепите на этом штативе беззеркальную камеру, источник света, микрофон, пико-проектор, динамик – в общем, любое устройство весом до 1 кг с гнездом 1/4" или смартфон – при помощи крепления JOBY GripTight

Компактный и легкий: помещается в карман, фото-сумку или рюкзак

Надежный: способен выдержать технику весом до 1 кг

Устойчивый: обрезиненные кольца на секциях ног и резиновые наконечники обеспечивают надежное сцепление с поверхностью

Долговечный: более 100 пластмассовых деталей, прошедших тщательное тестирование и имеющих оптимальную химическую формулу и надежность.

Запатентованный: его часто копируют, но никому еще не удалось создать идентичную по характеристикам модель

Штатив из ABS-пластика премиум-класса и новой шаровой головой для беззеркальных фотоаппаратов, «зеркалок» и видеокамер весом до 1 кг. Штатив можно использовать для фото-, видеосъемки, видеоблогов или прямых трансляций.