Описание

Штатив Gorillapod с держателем планшета GripTight PRO 2- инновационное решение для надежной фиксации последних моделей планшетов, позволяет создавать и смотреть контент, подключать и работать на ходу. Позволит установить планшет в портретной и пейзажной ориентации, найти идеальный ракурс с помощью легко и удобно регулируемого дизайна.

Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5 см и глубиной до 17мм, которые можно использовать в тонком чехле. В комплекте с держателем идет гибкий штатив GorillaPod 1K Stand. На держатель можно крепить дополнительные источники света Beamo или микрофон Wavo при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Есть два гнезда с резьбой ¼-20” для дополнительного аксессуара или гибкого колена GorillaPod.