Штатив JOBY GripTight PRO 2 Mount, с держателем для планшета, черный/серый
Код товара : УТ-00057886
Артикул : JB01742-BWW
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20
Материал
сталь, пластик
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Штатив Gorillapod с держателем планшета GripTight PRO 2- инновационное решение для надежной фиксации последних моделей планшетов, позволяет создавать и смотреть контент, подключать и работать на ходу. Позволит установить планшет в портретной и пейзажной ориентации, найти идеальный ракурс с помощью легко и удобно регулируемого дизайна.
Подходит для планшетов шириной от 13 до 23,5 см и глубиной до 17мм, которые можно использовать в тонком чехле. В комплекте с держателем идет гибкий штатив GorillaPod 1K Stand. На держатель можно крепить дополнительные источники света Beamo или микрофон Wavo при помощи съемного башмака Cold Shoe PRO Mount. Есть два гнезда с резьбой ¼-20” для дополнительного аксессуара или гибкого колена GorillaPod.